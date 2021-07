Osm set let od první zmínky o obci znamená, že jsou Kněžice starší než řada jiných měst a obcí, třeba i Jihlava. „Původní majitelé byli Hrutovicové, pak jsme patřili pod premonstráty z Želivského kláštera a následně jsme byli připojeni k Brtnici a k Valdštejnům,“ připomněla historii kronikářka Pavlína Divišová.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: Deník

Po jarní nejistotě spojené s koronavirem radnice vytvořila pracovní skupinu, která oslavy připraví. Nyní věří, že příští rok už bude z epidemického hlediska vše v pořádku. „Covid necovid, jestli to chceme důstojně oslavit, musíme začít s přípravami. Doufám, že v roce 2022 bude situace lepší, budeme všichni naočkovaní a zdraví, alespoň venku by to mohlo být,“ prohlásila kronikářka.

Zřejmé už však je, že nebude v době oslav upravený prostor mezi zámkem a kulturním domem. Koronavirus totiž vše zpomalil. „Není to jen o penězích, ale pořád sledujeme čísla, čteme vládní nařízení a člověk nemá chuť něco chystat, když nemá velkou naději, že bude možné něco takového organizovat,“ uvedl starosta Radek Žák.