Hana Žáková, senátorka za Třebíčsko

Výsledky se daly očekávat, přičemž já z nich mám radost o to větší, že jsem volila pana generála Pavla. Pro druhé kolo je potřeba, aby se lidé za ním sjednotili, a on to šťastně dovedl až do konce. Těší mě i vysoká volební účast. Je zřejmé, že lidé volbu prezidenta berou jako svátek demokracie. Váží si jí, mají chuť rozhodnout, kdo je bude reprezentovat. Přála bych si, aby podobně vysoká účast byla u všech voleb.

Hana ŽákováZdroj: Deník/Milan Krčmář