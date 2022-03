Sloupy jsou mezi dálničním přivaděčem a železniční tratí, zejména lidé cestující vlakem se podle Berana smějí tomu, jak se nová stavba nepovedla. „Ani mně se to nelíbí, vypadá to strašně neodborně. Já bych se pod to nepodepsal,“ ukazuje Beran na pilíře zčásti natřené barvou. „Je to vrchol arogance moci, postavit takový paskvil za naše daně,“ nebere si senior servítky.

Pilíře pod cyklostezkou



* Jaroslav Beran kritizuje, že na pilířích pod cyklostezkou jsou v dešti ošklivé mapy

* Vedoucí dopravního odboru mu prý před lety slíbil, že to dá do pořádku

* Nyní magistrát nepovažuje za nutné investovat do úprav

Podle něj by bylo řešením přivařit pod rošt na cyklostezce plechy, které odvedou vodu pryč. „Takové rošty se nepoužívají tam, kde jsou pod nimi pilíře. V Písku je to podobné a tam mají, jak říkala moje sedmiletá vnučka, takové kloboučky jako má hříbek v lese. Ta by si s tím poradila,“ směje se důchodce.

Vzhled pilířů by mu prý mohl být ukradený, bude mu osmasedmdesát let, ale nemůže se na takové věci dívat. Proto se krátce po zprovoznění cyklostezky před pár lety vydal na dopravní odbor jihlavského magistrátu.

Zjistil, že lávku kolaudoval Jiří Novák. „Zeptal jsem se ho, proč nejsou ty pilíře kryté proti vodě a zda je normální, aby se za naše daně postavil takový zmetek. On se rozčílil a šel si stěžovat ke svému nadřízenému. Tomu jsem to všechno zopakoval a on mi slíbil, že to opraví,“ popisuje Beran.

Od tohoto rozhovoru už uplynuly dva roky, ale vše zůstává tak, jak bylo. Když úřad opět kontaktoval, dostal odpověď, že lávka je v pořádku.

Magistrát potvrzuje, že Jaroslav Beran referenta speciálního stavebního úřadu Jiřího Nováka navštívil, celá problematika se ale současného vedoucího dopravního úřadu Lubomíra Dohnala netýká. „Tehdejším přímým nadřízeným pana Nováka byl inženýr Čech, který již na magistrátu napracuje. Nevíme tedy, zda a co panu Beranovi slíbil,“ krčí rameny mluvčí radnice Radovan Daněk.

Lubomír Dohnal pak Deník informoval o tom, že Jaroslav Beran komunikoval se zástupci města velmi nevybíravým způsobem, poslal desítky mailů. „K lávce mu pracovníci odboru dopravy několikrát sdělili, že se jedná o standardní konstrukční řešení lávky s pochozími ocelovými pororošty, přes které logicky protéká voda na nosnou konstrukci. Ta je na to ovšem stavěna a nikterak jí dešťová voda neškodí. To, že na pilířích zůstávají mapy od dešťové vody, nemá na funkci vliv,“ vysvětluje.

Betonové sloupy prý vydrží sto let. „Není možné, aby odbor dopravy vynakládal peníze na něco, co není absolutně potřeba,“ uzavírá Dohnal. Vzhledem k tomu, že v lokalitě je také kovošrot, betonárka, překladiště a dálniční přivaděč, mapy na sloupech při dešti prý nejsou nijak zvlášť velký estetický problém.