Termín slavnostního otevření se několikrát posouval. Důvodem byl nouzový stav i komplikace před kolaudací. „Vlastní stavba byla dokončená už na začátku dubna. Měřením se zjistilo, že v hale je větší ozvěna, než povoluje hygienická norma. Doplňovaly se akustické obklady na svislé stěny tak, aby pohltily část echa, ale v té době už začal být nedostatek stavebních materiálů,“ popsal peripetie starosta Ivan Šulc a pokračoval: „Navíc už jsme měli halu připravenou ke kolaudaci, tedy včetně krásné nové podlahy a teď se tam mělo začít jezdit s lešením, museli jsme tedy ochránit podlahu před případným poškozením.“

Druhé měření akustiky už bylo v pořádku a stavba se připravuje k předání městysi. „Ještě v srpnu opraví dělníci praskliny ve spojích stěn a stropů. My během prázdnin musíme do sociálního zázemí namontovat zásobníky na toaletní papír, utěrky, tekutá mýdla, instalovat koše“ dodal starosta. Nářadí na tělocvik i skříně už jsou v tělocvičně.

Prvního září by pak měli být stonařovští školáci těmi prvními, kteří do nové haly zavítají. Dopoledne by tak přišli mladí, odborná veřejnost a hosté, odpoledne bude vyhrazeno pro místní občany. „Školáci by tam mohli mít nějaké sportovní ukázky. Je trošku problém v tom, že ti nejaktivnější, deváťáci, už nebudou žáci školy, ale snad je paní učitelka na odpoledne přemluví,“ usmál se závěrem starosta.