Někdo třeba jen už chtěl ven z bytu, děti ale mohly často na zvířatech oči nechat. Žirafy, tygři, lachtani nebo krmení ovcí, to bylo něco pro ně. „Pokud tu někdo bydlí na sídlišti a během lockdownu nikam nemohl, věřím, že přišel rád. Další skupinou mohou být maminky s dětmi, které chodily po Heulosu a viděly, že tu jsou lidé,“ uvažoval nahlas mluvčí Zoo Jihlava Martin Maláč.

Aktuální režim v ZOO Jihlava:



- vstupenky lze koupit pouze na místě u hlavního vstupu

- pavilony zůstávají zavřené

- suvenýry jsou zavřené, lze si ale vyzvednout objednávku z e-shopu

Návštěvníky neodradilo ani poměrně chladné počasí, obloha byla zatažená a k dešti nebylo daleko. „Koukat na zebry a hyeny z lesa přes plot není ono. Jen chudáci zajíci, co si zvykli pobíhat po zoo místo návštěvníků - už na své hrátky nebudou mít takový klid,“ uvedla s úsměvem například Eva Babková. Do půl druhé odpoledne prošlo přes pokladny kolem tři sta padesáti osob. Jedná se o odhad, děti do tří let mají totiž vstup zdarma.

Každopádně se ale nikdo nemusí bát, že by zůstal stát před areálem. „V jarních měsících nehrozí, že by dvacetiprocentní kapacita mohla být naplněna,“ potvrdil Martin Maláč. Vysvětlil, že patnáct set osob je maximální počet, který může být v areálu v jednu chvíli, za den tak může být návštěvnost i vyšší – stejně jako během dne přichází lidé, jiní zase odchází.

Návrat návštěvníků uvítala očividně i zvířata. Papoušci ara létali na pletivo k lidem a jakmile je člověk přestal obdivovat, hlasitě se připomněli.

Velká předváděcí akce

Žirafy se procházely uprostřed výběhu, surikaty zvídavě hleděly, medvědi malajští nebo leopard se předváděli a chodili stále tam a zpátky, i tuleni plavali venku častěji než dříve. „Na návštěvníky se těšila zvířata, která jsou poměrně inteligentní, sociálně žijící, nebo šelmy, které mají rozsáhlé smyslové vnímání,“ vysvětlil Martin Maláč.

Připustil, že některá zvířata mohla být po několika měsících z lidí i překvapená. „Zvířata vídala pouze chovatele, maximálně údržbáře, byl to stereotyp. Najednou přišly nové obličeje, nové respirátory, barevné oblečení, děti, určitě to bylo něco nového,“ je si jistý mluvčí.

Nyní už nezbývá než těšit se, až se i počasí umoudří a slunečné dni přilákají do zoologické zahrady další návštěvníky. Zvířata se už těší, až budou sledovat, jak vypadají s respirátory.