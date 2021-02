Otužilce z Jihlavska od koupačky neodradí ani mrznoucí déšť. Podívejte se

/VIDEO/ Poledne nepřichystalo úplně nejlepší počasí pro koupání. Pršelo a teplota se držela jen těsně nad bodem mrazu. Že pojedu s otužilci do lomu bylo ale domluvené už delší dobu, a to pořád platilo. „Aspoň to bude pořádný zážitek,“ pomyslel jsem si. Jen pro pořádek dodávám, že u mě nepřicházelo v úvahu jít do vody také.

I v dešti se do ledové vody lomu v Horní Cerekvi ponořili tři borci z Jihlavska - Tomáš Lysý, Jarda Šetek a Matouš Menšík. | Video: Deník / Martin Singr

Hlavní postavou koupání byl batelovský rodák, Tomáš Lysý z marketingu hokejové Dukly, který se sám otužuje už pět let. Postupně ke stejné zálibě láká více a více známých. „Zpočátku jsem chodil sám, ale dávám často fotky na sociální sítě ne proto, abych se zviditelňoval, ale proto, že se mnou můžou chodit i ostatní. Stačí mi napsat,“ zve další zájemce. V pátek s ním k lomu v Horní Cerekvi přijíždějí Matouš Menšík, hokejista juniorky a Jarda Šetek od partnera Dukly, SB films. „Vybral sis nejhorší den,“ směje se Tomáš, jen co vystoupí z auta. Následně zjistí, že nemá ručník, ale tento problém se záhy vyřeší – Jarda má dva. Až tisíc denně: v Jihlavě představili prostory očkovacího centra. Podívejte se Přečíst článek › Následuje chůze po úzké pěšince, malý kopeček, kde dle poznámek kluků Tomáš nedávno uklouzl a jsme na břehu. Kluci sundají bundy, a pak postávají. Do vody se jim moc nechce. Tak Tomáš vezme sekeru a jde si vysekat led v místě, kde vždycky při koupeli lehává. Pak se svlékne do plavek, chvíli upřeně hledí na díru v ledu a pak tam vleze. Hned za ním jde Jarda. „Sníh budu mít jako stativ,“ oznámí a začíná své koupání vysílat živě na sociálních sítích. Jako když rychle sníš velkou zmrzlinu Po chvíli se k nim přidává i Matouš. Ten s otužováním teprve začíná a přestože cestou k lomu říkal, že v dešti bude lepší ponořit i tělo, nakonec většinu času stojí ve vodě jen po pas. I to je ale obdivuhodný výkon. Jarda mezitím se zimou viditelně bojuje a Tomáš si pohodlně leží vedle něj. Pak přijde řeč na potopení hlavy do ledové vody. „Zkusil jsem to dvakrát, když tu se mnou byla ségra a fakt to nebylo dobrý, motal jsem se,“ vzpomíná Tomáš. „To je, jako když rychle sníš velkou zmrzlinu,“ směje se Jarda. Po deseti minutách jdou z vody Jarda a Matouš, Tomáš si ještě tři minutky přidá. Tělo, které měl pod hladinou, je při vystupování z vody rudé. Osuší se, oblékne a chystá se k autu. „Vzduch měl jeden stupeň, pocitově je voda pořád stejně dobrá, může mít také kolem jednoho stupně,“ zhodnotí a pokračuje: „Minule v pátek tady bylo azuro, krásné počasí, dneska pršelo a ve vodě bylo lépe než teď, když stojím na břehu.“ Nejteplejším dnem týdne bude na Vysočině podle meteorologů středa Přečíst článek › Ve vodě zůstává stále více minut, nemusí se ale za každou cenu posouvat. „Je to tak, jak se cítím. Když jsem unavený a necítím se, tak jdu z vody dříve, je to podle pocitu,“ vysvětluje. Většinou chodí s kamarády nebo s někým z rodiny, občas se ale vyrazí koupat i sám. Že by to bylo nebezpečné si nemyslí. Konec konců, poslední zimu se mu stává, že u lomu zcela náhodně potká jiné otužilce. „Všechno je zavřené, není kam jít, tak se lidi chodí otužovat,“ usuzuje závěrem.

