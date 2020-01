Rodina si vyrazí na sobotní výlet do Jihlavy. Než si maminka s dětmi projde zoo nebo město, stihnou v nemocnici operovat tátu a odpoledne už jedou domů všichni společně. Přesně takový scénář může už brzy čekat některé pacienty z Vysočiny.

Takzvaná jednodenní chirurgie se totiž ukazuje jako budoucnost zdravotnictví, zatím je rozšířenější v západních státech. „Myšlenku jsem nosil v hlavě mnoho let, dříve tomu ale nebyla doba nakloněna,“ řekl lékař soukromé ordinace Zdeněk Faltus, který měl o propojení s veřejným sektorem zájem.

Pacienti potřebující zejména artroskopické výkony budou operováni na sálech, které nemocnice v daný čas nevyužívá. Počítá se s dvěma dni v týdnu, z nichž jeden bude sobota. „Operovat budeme v traktu, který se skládá ze dvou operačních sálů. Je tam osm dospávacích lůžek,“ uvedl Faltus. „Jsme první na Vysočině, zatím tyto projekty fungují jen ve velkých městech jako Praha a Brno. Něco funguje i v Ostravě a tuším Plzeň. To jsou města, která mají fakultní nemocnice s výzkumnými základnami,“ dodal.

Ředitel Nemocnice Jihlava Lukáš Velev vítá, že se uvolní kapacita nemocnice pro složitější případy. Výhodnou podle něj také je, že se do krajského města Vysočiny dostanou špičkoví lékaři v oboru, od kterých se může přiučit i personál nemocnice. „Zakoupili jsme zcela novou artroskopickou věž. Je to ta nejmodernější, co je v současné době na trhu,“ dodal Faltus.

Pacienti z celé Vysočiny se už hlásí, první z nich budou operováni prvního února. „Ráno přijdete připraveni k operaci, výkon bude proveden a potom budete na dospávacím lůžku hlídáni personálem. Jak anasteziolog určí, kolem čtyř až pěti hodin po operaci, můžete být odvezeni domů, další doléčování probíhá ambulantně,“ popsal Faltus, jak funguje jednodenní chirurgie. Odhaduje se, že by za rok mohlo proběhnout šest set zákroků.

K operaci by se nyní mohli odhodlat všichni zaneprázdnění, kteří řešení svých problémů stále odkládají. Nemají totiž čas marodit. „Všichni v dnešní hektické době nemáme čas se léčit. Pokud zde bude první nabídka v kraji, kde si mohu udělat jednodenní zákrok a to v sobotu, je to velký přínos,“ ocenil novou službu náměstek hejtmana pro ekonomiku Martin Kukla (ANO).

Ačkoliv jde o soukromou ordinaci, pacienti žádnou změnu nepocítí. Komplikace ale mohou být ohledně zdravotní pojišťovny. „Nyní máme uzavřené smlouvy s VZP. S dalšími menšími probíhá kompletace smluv, jen Pojišťovna Ministerstva vnitra z mě neznámých důvodů se účastnit nechtěla,“ pokrčil rameny Faltus.