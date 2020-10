V čekárnách pohotovostí tak stoupá návštěvnost o desítky procent. Navíc někteří pacienti při vyplňování dotazníků ohledně možných kontaktů s nakaženými koronavirem dotazníky nečtou, nebo do nich záměrně nepíšou pravdu.

„Se zhoršujícím se počasím, koronavirem, výskytem klasických respiračních onemocnění a podzimních viróz, bohužel někteří pacienti zatěžují nemocniční systém lékařské pohotovosti, ale i interních ambulancí. Nejdou na ošetření k praktickému lékaři a rovnou jdou do nemocnice,“ popsala situaci mluvčí nemocnice Havlíčkův Brod Petra Černo a dodala: „Někteří pacienti se navíc mylně domnívají, že jim na pohotovosti udělají výtěr na covid-19 přímo v ambulanci.“

Využívání či spíš zneužívání lékařské služby první pomoci je u nás tradice, ale podle mluvčí brodské nemocnice pandemie koronaviru stav ještě zhoršila. „Podle lékařů z velké většiny se na pohotovosti objevují onemocnění, která spadají do kompetence praktických lékařů. Čísla ošetřených pacientů prozatím ale nejsou alarmující. Jde zhruba o 20 až 25 dospělých pacientů za jeden den například v době prodlouženého svátečního víkendu. U dětí je to podobné,“ dodala mluvčí Černo s tím, že ale varovně stoupají počty hospitalizovaných pacientů s kronavirem.

„Větší nápor pacientů zaznamenáváme na urgentním příjmu spíše o víkendu. Je pravda, že někteří pacienti s potížemi přijdou ve všední den bez toho, aniž by nejdříve kontaktovali své praktické lékaře,“ sdělila Tamara Pecková Homolová z nemocnice Nové Město na Moravě. Co ale dělá nemocnici větší starosti než plná čekárna na urgentu je chování některých pacientů a jejich bezohlednost.

„Pacienti urgentního příjmu sice vyplňují triážní dotazníky, ale buď je nečtou nebo je vyplňují nepravdivě. Například na otázku, zda měli teplotu, odpoví ne, ale v ordinaci pak lékaři řeknou, že vlastně teplotu měli a že ten dotazník ani nečetli. Ohrožují tak zdravotnický personál,“ zdůraznila Tamara Pecková.

Triáž znamená třídit



Slovo triáž velmi dobře znají všichni záchranáři, také zdravotníci v nemocnicích, ale třeba i vojáci. Ve skutečnosti je jeho význam jednoduchý - pochází z francouzštiny a v češtině je mu nejblíž překlad "třídit". Do nemocnice by se tak neměl dostat žádný neprověřený pacient - ať už přijde po svých nebo ho přiveze záchranka. Bez výjimky musí každý projít kontrolou, která ho označí buď za potenciálně nebo prokazatelně nakaženého.S pacienty pak bude podle toho naloženo. Třídění pacientů znali podle některých pramenů už staří Egypťané, ale do moderní medicíny se dostalo za napoleonských válek. Zavedl ho proslulý francouzský lékař a válečný chirurg napoleonovy armády Dominique Jean Larrey, který bývá označovaný i za zakladatele urgentní medicíny, jak ji známe dnes. Dokonce i v češtině podle něj užíváme také slovo šok pocházející z francouzského "choque" (úderu do břicha).



Zdroj: Zdravotnictví cz

Letos na jaře se například část interny nemocnice v Novém Městě octla v karanténě. Virus se objevil u zdravotní sestry, V karanténě skončili dva lékaři, několik zdravotnických pracovníků a oddělení bylo třeba dezinfikovat.

Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek proto vyzval pacienty, kteří nutně potřebují zdravotnickou péči, aby nezatajovali svůj aktuální zdravotní stav a především pak kontakty s lidmi v karanténě nebo jiné zdravotní problémy doprovázející koronavirus.

Nemocnice Nové Město na Moravě přitom umožňuje návštěvníkům vyplnit triážní (třídící) dotazník rizika infekce covid-19 online. Využívá k tomu aplikaci Jdu na návštěvu, kterou pro příspěvkové organizace Kraje Vysočina vytvořilo IT oddělení krajského úřadu.

Proč se pacienti se chtějí vyhnout čekání u praktiků, popsal doktor Jaroslav Pučalík. Ordinace praktiků jsou totiž doslova zahlcené. Jak upřesnil, pacienti volají každou chvíli, že jsou pozitivní na virus. Takže s tím je podle doktora Pučalíka spojena náročná administrativa, stejně jako v případě, že pacient má po karanténě a končí neschopenku. „Celé dlouhé minuty jen sedím u počítače a dělám úřednickou práci,“ konstatoval Pučalík. K tomu se musí starat o svoje další pacienty. Vyšetření, preventivní prohlídky a samozřejmě očkování proti běžné chřipce. Takže někteří netrpělivé nemocní se chtějí čekání u praktiků vyhnout.

Počty pacientů, kteří jdou raději na pohotovost nebo do nemocniční ambulance než ke svému lékaři, stoupají v poslední době i v Jihlavě. „Bylo to tak vždycky, že někteří pacienti, aby nemuseli čekat u svého doktora šli na pohotovost se zády, která je bolela už tři dny, ale s koronavirem se to ještě zhoršilo,“ konstatovala mluvčí nemocnice Jihlava Monika Zachrlová.

Zvýšený počet telefonátů v současné době zaznamenala i Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina. „Pacienti například volají, že se necítí dobře, jestli jejich potíže jsou příznakem koronaviru. Většinou to s nimi vyřeší zdravotník na dispečinku,“ upřesnil mluvčí krajské záchranky Petr Janáček.

Ředitel nemocnice v Pelhřimově Michal Kozár zatím nezaznamenal zvýšenou návštěvu pacientů na pohotovosti. Ale jak dodal,čeká, že se zvýší počty pacientů v interních ambulancích nemocnice. Protože soukromá interní ambulance v Humpolci se zavře.