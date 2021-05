Hejtmanství totiž chce, aby se hala nakonec vystavěla ve variantě za miliardu pětačtyřicet milionů. Ta bude během svého provozu schopna vydělat více peněz než druhá reálná možnost a to hala o sto milionů levnější. „Rada Kraje Vysočina by byla ráda, kdyby se projekt vybudoval v té komfortnější variantě, kdy bude mít provozovatel prostor vydělávat. Hala bude s velkou pravděpodobností ztrátová, je to obrovské zařízení. A tu ztrátu mohou umořovat výnosy,“ vysvětlil hejtman, proč Kraj Vysočina přidal padesát milionů.

Stejnou částku navíc musí sehnat i město Jihlava. „Dáváme padesát procent a věříme, že město udělá všechno proto, aby takovou částku také našlo. Může to být z privátních zdrojů, formou barteru, těch možností je více,“ naznačil Schrek. „Pro nás jsou to významné finanční prostředky, stejně jako pro město,“ dodal.

Částku pět set milionů bude ještě schvalovat zastupitelstvo, má však podporu všech koaličních stran a souhlasila s ní i opozice. V době jednání sice prezentoval hejtman částku 450 milionů, ale podle něj byli komunisté ochotni uvažovat i o pěti set milionech korun. Hnutí ANO zaslalo několik otázek týkajících se haly, k částce se ale lídr Martin Kukla nevyjádřil s tím, že klub o podpoře stále jedná.

První náměstkyně hejtmana Hana Hajnová v úterý odpoledne ujistila, že rozpočet částku pět set milionů unese, aniž by bylo ohroženo financování jiných projektů. „Částka je zapracovaná ve střednědobém výhledu Kraje Vysočina,“ řekla. Uvažuje se, že bude platba rozdělena do tří let.

Peníze od státu

Díky příslibu peněz od kraje může nyní magistrát zažádat o peníze od státu. Příspěvek Národní sportovní agentury sice může být maximálně tři sta milionů, je ale velmi pravděpodobné, že ho město získá. Na dalších šest set milionů si pak vezme úvěr. Při započítání nákladů na přípravu stavby se podíl města vyšplhá na 730 milionů.

Financování Horácké multifunkční arény

- úvěr na 600 milionů si vezme město Jihlava

- příspěvek 500 milionů dá Kraj Vysočina

- všeobecně se počítá s 300 miliony od Národní sportovní agentury

Manažer výstavby Horácké multifunkční arény a jihlavský radní David Beke stále věří, že by předpokládaná cena mohla i klesnout. Před časem totiž vypozoroval, že velcí hráči pozastavili přípravu investičních projektů a stavební firmy by v blízké budoucnosti mohly jít s cenami dolů, aby si zajistily práci. Opačný názor má lídr jihlavského Hnutí ANO Radek Popelka. Před týdnem hovořil o své obavě, aby vlivem inflace za pár let nebylo ve městě rozestavěné torzo a nikdo nevěděl, co s ním dál.

Názory veřejnosti jsou různé. Někteří se bojí stále rostoucí odhadované ceny, jiní by za miliony radši podpořili jiné oblasti. Většina se ale na halu těší, Jihlava je zkrátka hokejové město, třebaže aréna bude i pro jiné sporty, kulturně společenské a komerční akce. „Je potřeba to brát s vizí pro další generace v horizontu padesát až sedmdesát let. Je to investice do budoucnosti a ta se vždy vyplatí,“ uvedl například Josef Jelínek.

Na hejtmanství se nyní obrací i další města, které chtějí podporu pro své haly. „Otevřeně říkám, že takováto analogie není v rozpočtových možnostech Kraje Vysočina,“ prohlásil hejtman. Zkrátka nelze podpořit všechny hokejové haly v obdobném poměru, Horácká multifunkční aréna bude výjimečný nadregionální projekt. „Nedovedeme si představit, že by v jakémkoliv jiném městě vznikla další multifunkční aréna,“ ví hejtman.