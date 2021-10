Jak se vám žije ve Vysokých Studnicích?

Jak na útěku. (Rozhovor přeruší zvonění telefonu, který starosta rychle vyřídí.)

Vysoké Studnice



* první zmínka: 1342

* počet obyvatel:428 obyvatel

Vidím, že jste pořád v poklusu.

Přesně tak. Když chcete něco udělat, musíte poshánět jednak nápady, to už máme za sebou, zastupitelé a občané mi řekli, co je potřeba. A pak to všechno zrealizovat, což je v tomhle byrokratickém státě ten největší problém. Řeknu příklad: tady aby se postavil sloupek, musíte mít šest povolení a minimálně deset papírů. Není to špatná práce, ale to papírování, to je k uzoufání. Já jsem se díval na rok 1993, tam je dokumentace včetně účetnictví takhle vysoký štos (ukazuje třetinu šanonu položeného na stole). Dneska mám osmnáct šanonů a jsou narvané. Z toho důvodu se divím, že ten stát vůbec funguje. Mimo té administrativy je to ale práce zajímavá, baví mě.

Jste starostou od roku 2014, co se tu za tu dobu povedlo zrealizovat, na co jste hrdý?

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkHlavně na chodníky. Koupili jsme také nemovitost, která je připravená na stavbu hasičské zbrojnice. Tu stávající máme nevyhovující, dostali jsme na dotace transit a tam se nedá hnout. Pak jsme dělali chodníky, připravili jsme stavbu víceúčelového hřiště, kde jsme začali s výkopem na tenisovém, volejbalovém a nohejbalovém hřišti. Opravujeme kulturní památku kostel Nejsvětější trojice, už čtvrtým rokem to postupně opravujeme, přidaly se i opravy památníků v obci, pomník padlým a svatý Jan Nepomucký jsou chráněné památky. Opravy kaple u kostela, to bude ještě tak rok, ne-li dva trvat a spolkne to ještě takový milion a půl.

Také vás zasáhl kůrovec jako v nedalekých Lukách nad Jihlavou, v Kamenici nebo v Jamném?

Les už nemáme a osázení je těžký problém. Nejsou lidi a nejsou navíc ještě sazenice. Kdyby nebyli jenom lidi, tak pomůžou hasiči nebo občané, ale když nemáte co sázet, tak je to v háji. Chodím tam a není mi dobře po těle, když vidím trávu vyšší než smrčky. A to když tam jsou, většinou jsou suché. A je to nekonečný boj.

Co spolkový život, který byl všude utlumený? Vrací se k normálu?

Hodně, hodně pomalu. Na zbytek letošního roku plánujeme dvě, tři, možná čtyři akce, což je hodně slabé. Normálně jsme takový počet mívali měsíčně. To říká všechno.

V kalendáři je vidět volný prosinec, tam nic nebude?

Z devadesáti procent ne. Je to problém, společenský život byly zábavy, přednášky, vystoupení dětí. To všechno je pryč a dokud nebude covid zašlapaný do země, tak nevím nevím. My jako obec nemáme právo vyžadovat po někom potvrzení, že je očkovaný nebo že prodělal covid. To nemůžu, zeptám se na čestné prohlášení a tím to končí. Tím končí i návštěvy, lidi nechtějí nikam chodit, když neví, jestli tam nebude někdo nakažený. Sportovní akce se ještě pořádají. Hasiči měli soutěž, byl tu i turnaj v nohejbale. Ale kulturní akce, ty jsou nulové. O víkendu jsme měli rybolov pro děti, bude drakiáda a tím to končí.

Tip na výlet

Kostel Nejsvětější trojice se tyčí nad Vysokými Studnicemi. Je od něj krásný výhled do okolí.Zdroj: Deník/Martin SingrKostel Nejsvětější Trojice

Dominantou obce je kostel Nejsvětější trojice, který je farním kostelem římskokatolické farnosti Vysoké Studnice. Je to barokní jednolodní stavba s renesančním jádrem, kostel je spolu se hřbitovem, zdí a třemi kaplemi kulturní památka České republiky. Byl postavený v roce 1605 Grüny ze Stürzenberga, kteří vlastnili panství Luka, jako protestantská modlitebna. V roce 1665 byl vysvěcen jako katolický. Od roku 1990 byl osmkrát vykraden. Při krádežích byl natolik poškozen oltář, že v roce 1995 se uskutečnila celková rekonstrukce interiéru. O tři roky později byla udělaná nová fasáda a kostel dostal světle žlutou barvu. Z kostelní věže je rozhled do širokého okolí, ale zatím není veřejně přístupná. Lze individuálně domluvit půjčení klíčů. Za dobrého počasí je dohled až na Křemešník nebo do Havlíčkovy Borové.

O stavbě kostela existuje pověst, která praví, že měl kostel stát původně na vršku Babylon, ale materiál na jeho stavbu se přes noc vždy přemístil na místo nad obcí, kde byl nakonec postaven.