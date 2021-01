Viktorka Talichová z Kamenice nad Lipou však o své první vysvědčení nepřijde. Ve čtvrtek si pro něj, stejně jako další prvňáci a druháci, žáci přípravných tříd základních škol a škol speciálních, jde.

Pololetní vysvědčení v době covidu



* Kvůli pandemii a opatřením vlády většina vysočinských školáků absolvovala končící pololetí na dálku. Od 18. listopadu se vrátili do lavic alespoň prvňáci a druháci.



* Jiné je i rozdávání vysvědčení. Ministerstvo školství doporučilo formu slovního hodnocení, případně v kombinované formě se známkami. Tradiční známkování však na Vysočině dál dominuje.



* Předávání vysvědčení bude možné i po čtvrtku, kdy končí pololetí. Školy musí do 28. ledna zpřístupnit vysvědčení alespoň online, třeba ve školním informačním systému.



* V pátek mají školáci pololetní prázdniny.



* Na ty od 1. do 7. února navazují na Vysočině prázdniny jarní

„U obou dcer už dnes vím, jaké budou mít vysvědčení, a to díky elektronické žákovské knížce. I tak si mladší dcera vysvědčení přinese ve čtvrtek a starší, která chodí do čtvrté třídy, ho dostane, až půjde do školy. Výuka není momentálně pro děti ideální, ale vzhledem ke všem okolnostem, co se týče covidu, si myslím, že se všichni snaží danou situaci zvládnout, co nejlépe to jde,“ zhodnotila situaci maminka Kateřina Talichová.

Na mnoha místech Vysočiny hodnotí žáky a studenty klasicky známkami. Doporučení ministerstva školství na slovní hodnocení nevyslyšeli ani na Základní škole Týnská v Třebíči. „Slovní hodnocení je časově strašně náročné a distanční výuka taky. Nedovedu si tedy představit, že bychom dělali ještě to,“ poznamenal Jaroslav Abraham, ředitel třebíčské základní školy.

Tam rodiče dostanou hodnocení svých dětí přes email. „Nechceme rodiče tahat do školy, aby si tu někde vysvědčení vyzvedávali. To by ani nesplňovalo normy, které jsou aktuálně vyhlášené,“ poznamenal Jaroslav Abraham.

Právě opačný postup zvolili na Základní škole Štáflova v Havlíčkově Brodě. „Žákům, kteří mají distanční výuku, předáváme vysvědčení ve čtvrtek od 11 do 14 hodin. Děti nebo rodiče budeme vítat u dveří školy. Některé třídy, hlavně nižší ročníky, mají sraz na hřišti nebo v parku,“ informovala zástupkyně ředitele Ivana Šimánková s tím, že i oni hodnotí děti známkami.

Někteří studenti ze střední školy v Bystřici nad Pernštejnem ještě své známky nemají. To se však týká především odborných výcviků.

„Hodnocení u maturitních oborů je trochu lepší. U učebních oborů je problém s odborným výcvikem. Tam, kde se nedalo klasifikovat nebo byly problémy, jsme zatím dali neklasifikován s tím, že do konce února musíme rozhodnout, co s tím,“ uvedl Miroslav Novák, ředitel Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko-technické v Bystřici nad Pernštejnem.

Děti z jihlavské základní školy Křížová si své známky na pololetí mohou zatím prohlédnout na webové aplikaci Bakaláři.

„Prvním a druhým třídám a žákům z deváté třídy, která je speciální, dáme výpis ve čtvrtek. Prvňáčci a druháčci si tak alespoň něco odnesou, pro ně je to takové zážitkové,“ řekla ředitelka Základní školy Křížová v Jihlavě Jana Nováková Lhotařová.