On sám získal vůbec nejvíce preferenčních hlasů, 1345 lidí z 2277, kteří přišli k volbám, volili právě současného starostu. Jeho KDU-ČSL pak obdržela 42,35 procent hlasů. Stejný počet křesel jako lidovci, tedy devět, pak v zastupitelstvu budou mít Nestraníci. Ty vedla do voleb místostarostka Eva Požárová.

Dá se tak předpokládat, že úspěšná dvojka ve vedení města bude pokračovat. „Večer budu mít setkání se svými nově zvolenými zastupiteli, domluvíme se, ale podle výsledků je to jasné,“ řekl Deníku v neděli odpoledne Vladislav Hynk.

V Třešti dominovali lidovci a nestraníci. Podívejte se na galerii zastupitelů

Při dotazu na podpis koaliční smlouvy reagoval slovy, že není třeba. „Ani před čtyřmi lety jsme podepsanou spolupráci nepotřebovali a předpokládám, že to nebude ani teď. Je možné, že se domluvíme a něco podepíšeme, ale v tuto chvíli nic nepřipravujeme,“ usoudil starosta. „Nikdy není důležitější to, co je napsané na papíře než to, co se skutečně realizuje,“ uzavřel.

Volby v Třešti v kostce:



- volební účast byla 50,62 procent



- do zastupitelstva se dostaly všechny čtyři kandidující strany



- nejvíce preferenčních hlasů získal současný starosta Vladislav Hynk