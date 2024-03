Následně si vzal slovo v tu chvíli ještě místostarosta Pavel Koníř. „Když by se udělalo referendum, je neplatné pro nízkou účast, tam je podmínka padesát procent oprávněných voličů,“ uvedl Koníř. Podle něj je čtyřicet procent oprávněných voličů dvacet procent obyvatel Jeníkova. „Výsledek ankety je pro mě takový, že dvacet procent obyvatel je proti,“ řekl místostarosta, načež se v sálu ozvaly nesouhlasné reakce.

Místní se dle jejich slov pozdě dozvěděli, kde elektrárny budou, neznali podrobně smlouvy a nezdály se jim výpočty. Neměli informace, možnost získat je ale nevyužili. „Jak když skončí fotbal a Sparta prohraje, tak každý je trenér a ví, koho by tam postavil, tady je to stejný. A to je špatně,“ měl starosta Helar trefné přirovnání.

Vedení Větrného Jeníkova odmítlo projekt ukončit a následně začala mezi zastupiteli diskuze, zda se mělo k anketě přistoupit jinak. Do diskuze se pak zapojila i veřejnost. Dlouhou polemiku vedli ohledně připojení do sítě. Starosta pochyboval, že by měli zájem investoři, kteří neví, jestli se pak připojí.

Pavel Koníř tuto otázku s investorem dle jeho slov řešil v létě. „Byli na jednání s eg.d, kde jim řekli, že ten výkon jsou schopní připojit v Jihlavě nebo ve Vystrkově za podmínky, že to zřejmě bude ve 110 kilovoltech. Další varianta je protlačit to na druhou stranu dálnice do ČEZ distribuční sítě, což se dá udělat také,“ řekl.

Lidé se také ptali, kolik už investor postavil větrných elektráren. Starosta odpověděl, že v Maletíně se už staví základy a obec dostala milion korun. Přidal otázku, kolik větrníků postavil ČEZ Obnovitelné zdroje. „Když tady chodí pan Prokop, který jezdí dobře autem, tak kolik postavili oni a kolik mají podepsaných kontraktů? Ty elektrárny tady nejsou milion let,“ pokračoval.

Starosta Helar řekl, že městys měl více nabídek, například ČEZ Obnovitelné zdroje nabídl šest set tisíc za jednu. To starosta odmítl, za padesát tisíc měsíčně se nechce koukat na větrné elektrárny. Pro srovnání, aktuální investor TCN energie nabízí minimálně tři a půl milionu korun ročně, a to za každou věž. Celkem tedy nějakých jednadvacet milionů korun, což je zhruba roční rozpočet Větrného Jeníkova.

Tyto peníze by následně radnice mohla investovat do zkvalitnění života v městysi nebo je rozdělit mezi lidi, dělalo by to kolem dvaceti tisíc na domácnost. „Lidi z toho budou mít ve výsledku úplný prd, jen se na to budou muset denně dívat,“ zhodnotila už dříve věc pesimisticky jedna z místních, Michaela Konířová.

Diskuze byla bohatá, ale spousta argumentů se v ní opakovala, starosta se snažil směřovat ji ke konci, po hodině ji musel ukončit rázně. I přes vyhlášenou přestávku diskuze v sále neutichaly.