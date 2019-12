Pařezáci hrají už třicet let. Výročí oslaví u rybníka, který jim dal jméno

Jihlavsko /FOTO/ - Roky společného hraní, úspěšné soutěže nebo koncerty na severu Evropy. To všechno za sebou má kapela Pařezáci, která vznikla v roce 1989 v kiosku u Velkého Pařezitého rybníku. Třicetiny Pařezáci oslaví na začátku prosince. A kde jinde by to mělo být než právě v kempu u rybníka nedaleko Řásné.

Hra na kytaru. Ilustrační foto. | Foto: Evžen Pajskr