Krajské město v nočních hodinách potemní. Jihlavští radní schválili úsporná opatření na veřejném osvětlení, která bez náhrad vypnou sedmdesát šest lamp ve městě a dočasně omezí některá světla v nočních hodinách od půl dvanácté do půl čtvrté ráno. Jihlava si od toho slibuje roční úspory ve výši téměř 650 tisíc korun.

Veřejné osvětlení v Jihlavě na některých místech letos zhasne. | Foto: Město Jihlava

Lampy se budou postupně vypínat v průběhu tohoto roku, a to až do začátku zimní sezony. „Bez náhrad se vypne 76 lamp veřejného osvětlení. Zpravidla se jedná o ty, které svítí nadbytečně v přesvětlených lokalitách, případně svítí na cizí pozemek. Snažili jsme se úsporná opatření zavést citlivě a myslím, že na těchto místech by to nemuselo mít tak velký dopad,“ uvedl primátor města Petr Ryška.

Přes noc bude zhasnuto v lesoparku Heulos, dočasně tu zhasne všech 114 lamp. Tma bude i v parku Keťásek pod autobusovým nádražím, vypne se i osvětlení skateparku a pumptracku ve volnočasovém areálu Český mlýn nebo na parkovišti u Vodního Ráje. Na noc budou lampy vypnuty také na méně frekventovaných cestách, například z Henčova do Malého Beranova, od Zadního Bedřichova po Pávov a také podél některých cyklostezek. Celkem v noci zhasne 456 lamp.

Podél cyklostezky za Cityparkem se vypne každé druhé světlo, tedy celkem 12 lamp, některé budou vypnuté u nájezdu na přivaděč I/38 nebo na přesvícené Palackého ulici, kde se vypnou hned dvě světla ze tří, tedy celkem šest lamp.

Celkové náklady na zajištění běžného provozu, oprav a dodávky elektrické energie ročně vycházejí na 30 milionů korun. Úsporná opatření by měla ušetřit až 650 tisíc korun ročně.