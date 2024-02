Ve všední den parkuje na jihlavském náměstí Josef Fiala. Do města jezdí často, s parkovacím automatem už si rozumí dobře, rychle zadá registrační značku a záhy odchází. „Vím, že je na to aplikace, ale to pro nás důchodce už není,“ usměje se při dotazu na způsob placení. Podobný názor jako on má zhruba polovina řidičů parkujících v Jihlavě. Často jim ale vadí, že automatů je ve městě málo.

Budou policisté dostávat pokuty? Rozšíření modrých zón zavání pikantní situací

Aktuální počet parkovacích automatů je totiž jedenáct. Už brzy se však v ulicích objeví pět nových. Radnice je umístí na místa, kde je více návštěvníků nebo odkud je to dosud k jiným automatům daleko. „Budou u živnostenského úřadu, nad starým vstupem do zoo a v ulicích Mlýnská, Plukovníka Švece a Tyršova,“ uvedl mluvčí magistrátu Radovan Daněk s tím, že docházková vzdálenost z většiny parkovišť k parkomatu bude do dvou set metrů.

Deník zajímalo, zdali musí návštěvník města vždy hledat nejbližší parkovací automat nebo může zaplatit třeba na náměstí parkování v třídě Legionářů. Je to možné, jen je třeba správně zadat parkovací oblast, kde auto reálně stojí.

Dalších osm parkovacách automatů

Hned na jaře se pak do Jihlavy dostane ještě dalších osm automatů a to do nových oblastí parkování v okolí ulic Fibichova, Ke Skalce, U Hřbitova a Zborovská. Tam dosud nebyly z toho prostého důvodu, že se tam za parkování vesměs neplatilo. Parkovalo se tam, slovy radnice, nadivoko.

V dalších letech by se pak mohlo do města dostat až šedesát dalších parkovacích automatů, z nichž každý vyjde na bezmála dvě stě tisíc korun.

Konec výmluvám. Auto s kamerami na střeše v Jihlavě už rozdává pokuty

Kolik parkovacích automatů bude v Jihlavě potřeba je zatím věštěním z křišťálové koule. Roste totiž počet lidí, kteří přichází na chuť placení přes aplikaci v mobilním telefonu. „V prosinci byl poměr transakcí v automatech versus v aplikaci 54:46. V květnu byl přitom podíl 89:11, řidiči si tak parkovací aplikaci v Jihlavě velice oblíbili,“ sdělil Daněk.

Tržby za návštěvnická a dlouhodobá parkovací oprávnění byly za minulý rok celkem zhruba šestnáct milionů korun. Veřejnost s oblibou říká, že jsou to peníze na arénu, radnice však neúnavně argumentuje, že se peníze budou vracet zpět do dopravy. Konkrétně zatím zastupitelé rozhodli o deseti a půl milionech na rekonstrukce, úpravy a rozšiřování parkovacích ploch. „Dojde tak k vylepšení současných parkovišť,“ uzavřel Daněk s tím, že další opatření pro čerpání výnosů z parkování se chystají.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Horácká aréna roste do výšky, pomáhají tomu už čtyři jeřáby

Zdroj: Deník/Martin Singr