Nový parkovací dům nedaleko centra Jihlavy i budoucí Horácké multifunkční arény by mohl vyrůst u supermarketu Billa na třídě Legionářů. Stavět ho chce společnost ICOM transport.

Parkování na třídě Legionářů a v okolí je nyní problematické, parkovací dům u Billy situaci za pár let zčásti vyřeší. Má být pro 570 aut. | Video: Deník/Martin Singr

Jednání města s investorem dle primátora Petra Ryšky vypadají velice nadějně. „Bude to zpoplatněné stání a lidé si budou muset zvyknout, že pokud chtějí dojet až do centra, tak si za to zaplatí,“ podotkl Ryška. Radní pro dopravu David Beke pak doplnil, že by parkovací dům měl stát do konce roku 2025, což koresponduje s datem dostavby Horácké arény.

Náměstek primátora Martin Laštovička pak jen připomněl, že plocha budoucího parkovacího domu byla už v minulosti zamýšlená pro parkování aut. Jako důležité vnímá, že půjde o významné navýšení parkovacích míst v blízkosti Horácké multifunkční arény. „Vznikne tam okolo 570 parkovacích míst,“ řekl. Část by přitom mohla být pro trvalé parkování.

Finanční návratnost parkovacího domu se ale počítá na desítky let. I proto se do stavby už roky nikdo nehrne a primátor je rád, že se našel investor, který parkovací dům postaví. „Pokud tam chceme parkovací dům, ta nabídka je dobrá,“ prohlásil Ryška. Investice přitom může být okolo tři sta milionů korun. Tato stavba má být bez výtahů i nájezdových ramp, dle Laštovičky bude celé patro sešikmené a bude se jezdit z patra do patra. „To zabere nejméně místa,“ vysvětlil Laštovička.

Jihlavští zastupitelé na svém úterním zastupitelstvu řešili možnou směnu pozemků, čímž by se stavba výrazně posunula realizaci. Opozice upozorňovala, že jde o důležitý pozemek ve vlastnictví města a měl by jít do dražby. Opoziční zastupitelka a architektka Tereza Kafková pak vyjmenovala hned několik svých poměrně konkrétních poznatků k tématu. „To je smlouva o smlouvě budoucí, my se nakonec s investorem dohodnout nemusíme,“ reagoval Laštovička.

Radnice přitom hledá i další způsoby, jak s parkujícími auty naložit. Před pár let například vedení města uvažovalo o takzvaném parkovacím zakladači, který by u sídlišť s přeplněnými parkovišti fungoval jako výtah a již zaparkovaná auta zvedal do výšky, aby následně stála pod sebou. Ani to není levná záležitost, ostatně i vybudování „obyčejného“ parkovacího místa před domem vyjde na sto tisíc korun, v parkovacím domě jde o částku několikanásobně vyšší.

Parkovat se bude u nemocnice i u policie

Přesto mají v Jihlavě v dohledné době vzniknout ještě další dva parkovací domy, oba na západním okraji města. Dřív zřejmě bude stát ten u krajského policejního ředitelství. Tam se už v roce 2021 mluvilo o zahájení stavby, nyní se jedná o poskytnutí dotace. „V případě schválení poskytnutí dotace vyhlásíme veřejnou zakázku na zhotovitele stavby a můžeme začít,“ sdělila policejní mluvčí Dana Čírtková.

Dvoupatrová stavba v ulici Dr. Jiřího Procházky bude mít kapacitu čtyřiadevadesát míst. Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina přitom provozuje téměř 400 aut. Aktuální rozšiřování modrých zón ale kapacitu parkovacího domu nijak neovlivní. „Parametry plánované stavby nelze měnit ani s ohledem na očekávanou dotaci,“ dodala Čírtková.

Parkovací dům bude stát také u nemocnice, která stojí poblíž policejního ředitelství. V tomto případě šlo dlouho o záměr, celá věc se však vyvíjí. „V současné době se zpracovává projektová dokumentace, bude hotová v létě příštího roku. Předpokládáme, že stavba samotná by mohla být hotová do konce roku 2026, samotnému dokončení bude předcházet soutěžení dodavatele a minimálně dvouletá stavba,“ popsal pro Deník krajský radní pro oblast majetku Karel Janoušek.

Parkovací dům v odhadované hodnotě čtyři sta milionů korun však bude jen součástí rozsáhlejší investice na vybudování Pavilonu rehabilitační, následné a geriatrické péče. Součástí přípravy stavby nového pavilonu je pak vytipování pozemků pro náhradu současných parkovacích míst v areálu nemocnice. V lokalitě se musí najít zhruba dvě stě padesát míst, o kterých bude třeba jednat s majiteli pozemků a městem.

