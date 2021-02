A bude hůře. „Trend při konzervativní predikci říká, že během následujících pěti let přibudou další zhruba čtyři tisíce aut,“ varoval jihlavský radní, architekt David Beke.

Radnice tak chce pročistit ulice od aut, která tam stojí týdny a měsíce. Tyto vozy jasně odhalila nedávná sněhová nadílka. „Je teď krásně vidět, která auta nejezdí a jen nám zabírají místo,“ lamentovala nedávno mladá řidička na sídlišti.

Další otázkou pak je, jak snížit počet auto pohybujích se po městě. Radnice si uvědomuje, že je potřeba lidem nabídnout atraktivní městskou hromadnou dopravu. Dopravní podnik tak loni výrazně investoval do nových vozů., pořídil pět nových autobusů Solaris Urbino na stlačený zemní plyn, tři klasické trolejbusy a sedm parciálních trolejbusů.

Je potřeba ale nezapomínat na další souvislosti. „Přemýšlíme o tom, zda by MHD neměla zajíždět do míst, kam dnes nezajíždí, jestli jsou zastávky v místech, kde by měly být a nejsou moc daleko od lidí,“ potvrdil Beke. Překvapivě zrovna na sídlištích to mají lidé na zastávky daleko. „V příměstských lokalitách to může být podobné a to všechno nutí lidi používat auta,“ pokračoval radní.

Jihlava pak v připravované parkovací koncepci i nadále počítá se stavbou parkovacích domů a patrových stání na sídlištích.

O parkovacích domech stojících na okraji města u obchodního domu Tesco, u plánovaného Centrálního dopravního terminálu nebo za obchodem Billa hovořil už předloni v létě tehdejší náměstek primátorky pro dopravu Petr Laštovička. Dodal však, že se jedná o drahá řešení. „Nyní se poohlížíme také po parkovacích věžích na principu caruselu, zjednodušeně je tam jeden vjezd a výtah pro auta,“ poodhalil.

Město chce jít také cestou nízkonákladových opatření jako je zavedení jednosměrek. Je možné také změnit režim parkování, přidat dopravní značky nebo některá místa zpoplatnit. I na náměstí je totiž stále ještě možné nechat auto stát bezplatně, i když jen na hodinu.

Beke však zdůraznil, že nová parkovací místa musí vznikat v souladu se zákonem. „To je jeden z problémů, že složky Integrovaného záchranného systému nebo popeláři mají v řadě lokalit problém,

nejsou schopni projet mezi auty,“ uvědomuje si radní. „Špatně zaparkovaná auta nám brání v průjezdnosti, naše auto potřebuje tři metry, abychom se na místo dostali rychle,“ doplnila mluvčí hasičů Petra Musilová.