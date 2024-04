Nejvíc vydělávají tři automaty na náměstí. Vzejde z nich více než polovina peněz, které se vyberou ze všech patnácti v Jihlavě instalovaných. Další automaty jsou daleko méně vytížené. Například ve Srázné ulici, kde byl o nový parkomat enormní zájem, zaznamenali za čtrnáct dní pouhých dvacet plateb.

Kromě míst, kde je více návštěvníků nebo odkud to bylo k jiným automatům daleko, se musí parkomaty objevit v nových oblastech parkování s modrými zónami, konkrétně v okolí ulic Fibichova, Ke Skalce, U Hřbitova a Zborovská. V dalších letech může v Jihlavě přibýt až šedesát nových automatů.

Deník zajímalo, zdali musí návštěvník města vždy hledat nejbližší parkovací automat nebo může zaplatit třeba na náměstí parkování v třídě Legionářů. Je to možné, jen je třeba správně zadat parkovací oblast, kde auto reálně stojí. Podstatně jednodušší to mají uživatelé aplikace, kde jim pomůže GPS, stačí jen zkontrolovat, zdali se nezmýlila.

Počet uživatelů aplikace Easy park i proto stále roste, už jich je přes šedesát procent. „Já si myslím, že každý ve věku pod šedesát let má mobil a zvládne aplikaci. Investovat do nových parkovacích automatů kvůli tomu, že někdo neumí s aplikací… No, je to složité téma,“ pokrčil rameny opoziční Libor Kuchyňa. Radnice obnoví možnost platit parkovné přes SMS, což by mohla být dobrá alternativa aplikace.

Ani tak ale nepřichází v úvahu, že by automaty z ulic zmizely. „Musíme si uvědomit, že parkování je tu pro občany a my musíme zajistit parkomaty pro šedesát plus, aby i oni mohli zaparkovat,“ upozornil koaliční zastupitel a odborník na dopravu Petr Piáček.

Tržby za návštěvnická a dlouhodobá parkovací oprávnění byly za minulý rok celkem zhruba šestnáct milionů korun. Veřejnost s oblibou říká, že jsou to peníze na arénu, radnice však neúnavně argumentuje, že se peníze budou vracet zpět do dopravy. Konkrétně šlo letos o rekonstrukce, úpravy a rozšiřování parkovacích ploch. „Dojde tak k vylepšení současných parkovišť,“ slíbil mluvčí města Radovan Daněk s tím, že další opatření pro čerpání výnosů z parkování se chystají.