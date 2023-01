Ostatně, mnoho z nich by tam kvůli poplatku stejně nejelo. „Když se v Jihlavě konaly zápasy, za DKO bylo placené parkoviště, deset korun za hodinu, a byla tam prázdná místa. Lidé radši kroužili po městě a hledali místečko,“ kroutil hlavou Beke.

Stovky nebo tisíce parkovacích míst v rámci stavby arény prostě nikdo budovat nebude. Každé takové jedno stání v podzemí nebo v patře vyjde v přepočtu na sedm set tisíc. V parkovacím domě je to čtyři sta tisíc a na volné ploše zhruba sto padesát tisíc. Nepředstavitelné sumy.

Pět tisíc parkovacích míst

Nejde přitom jen o peníze. „My jsme si to propočítávali a vycházelo to úplně absurdně, pět tisíc parkovacích míst je nepředstavitelná plocha,“ řekl Deníku předloni v září městský architekt Aleš Stuchlík na téma parkování u nové haly. „Opačný extrém je, že tam budu chtít pět tisíc lidí dostat v autobusech. To znamená sto autobusů v jednu chvíli. To je množství, které dopravní podnik nemá a i kdyby ho měl, není schopen je stáhnout ze svých běžných linek,“ dodal.

Trendem nicméně je právě využívání hromadné dopravy a touto cestou jde i Jihlava. Vedle haly vedou troleje a radnice uvažuje o systému, kdy by vstupenka na hokej či na koncert sloužila také jako volný lístek na MHD. Nedaleko od arény navíc vznikne Centrální dopravní terminál, kam by měla vést i vysokorychlostní železnice.