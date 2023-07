Proto vzala jedna z nich, Lucie Křivohlavá, iniciativu do svých rukou. Po neblahých zkušenostech svých sousedů, kteří s žádostmi na magistrát nepochodili, zvolila jinou formu, jak se ozvat. „Zahájili jsme online petici, abychom měli jistotu, že se tomu bude někdo věnovat. Nasbírali jsme sedmapadesát online podpisů, u papírové podoby pak byly archy plné,“ popsala Křivohlavá.

Odezva přišla brzy, ozval se jí koordinátor dopravy Dalibor Pituch. „Psali jsme si v soukromých zprávách. Vyčítal mi petici, že to bylo zbytečně agresivní. Když to přepočítám na hodiny, bavili jsme se dva dny v kuse a ta konverzace byla velmi vyčerpávající. Člověk se spíše musel obhajovat a stejně nedostal rozumnou odpověď. S panem Pituchem toto téma opravdu nelze řešit,“ pokrčila rameny iniciátorka petice s tím, že nyní usiluje o schůzku s primátorem Petrem Ryškou.

Dále ale upozornila, že úpravami ve třídě Legionářů nechce svou aktivitu ukončit. „Až se vyřeší tato ulice, budeme pokračovat dále. Přemýšleli jsme, jestli nedat návrh na jedno velké řešení, avšak postupně o tom bude lepší přehled. Chceme vyřešit celé centrum,“ prohlásila Křivohlavá odhodlaně.

Optimisticky vše vidí Přemysl Martinek, kterého se změny v lokalitě také týkají. „Pevně věřím a máme takový příslib z radnice, že se situace změní,“ řekl k třídě Legionářů. Zároveň poukázal na další fakt, a to ten, že se za parkování platí čtyřiadvacet hodin. „Já pracuji v Centru dokumentárního filmu u Kina Dukla a tam o víkendech nebo večer musí lidi nově začít platit parkování. To nahrává kinu v Cityparku, kde je parkování pro návštěvníky zdarma,“ připomněl Martinek.

Otevřený dopis

Za obyvatele třídy Legionářů se postavil opoziční zastupitel Radek Hošek. Arogantní chování některých úředníků a nevyslyšené logické žádosti obyvatel ho vedly k napsání otevřeného dopisu. Vyzývá v něm primátora Petra Ryšku k okamžitému řešení situace s parkováním. Současný stav dopravy v Jihlavě pak Hošek označuje za tragický.

Podle Hoška chodí občanům dodnes z odboru dopravy protichůdné informace. „Zavedení parkovací koncepce, která plně leží na bedrech pana radního Bekeho a pana koordinátora Pitucha, se zásadně organizačně nepodařilo. A to nejen v komunikaci s veřejností, ale i v koordinaci jako takové,“ kritizoval předseda jihlavských Starostů.

Hoška pak udivuje chování bývalého zastupitele za Hnutí ANO, který stojí za změnami. „Místo řešení problémů nepovedené parkovací koncepce se městský koordinátor dopravy Pituch dopouští urážek obyvatel našeho města, jak v soukromé komunikaci, tak veřejně na sociálních sítích. Je naprosto nepřípustné, aby se takto choval úředník magistrátu vrchovatě placený z daní těch, které uráží,“ uvedl Hošek.

Požadavek obyvatel třídy Legionářů byl přitom podle něj logický. „Požadují, aby mohli parkovat po obou stranách jejich ulice. Zatímco na jedné straně jako rezidenti stát mohou, na té druhé, která je určená pro návštěvníky města a která je neustále prázdná, nesmí. Odpoledne proto musí hledat parkovací místo mimo svou ulici,“ popsal Hošek s tím, že návštěvnické parkování může fungovat dál, stačí jen přidat možnost parkování i pro rezidenty. Ti jsou ochotní akceptovat, že návštěvníci mají přednost.

Vše by šlo podle Hoška změnit za pár dní. „Na podzim má být jakési vyhodnocení a možnost náprav. Podle mě by se logické požadavky měly řešit plynule, abychom pro lidi začali něco dělat. Nejsem si vědom, že se za posledního tři čtvrtě roku Jihlavanům v čemkoliv pomohlo, spíše naopak,“ prohlásil opoziční zastupitel.

Situace se nezhoršila, reaguje Beke

Dopis hlavu města překvapil. „Že má zastupitel města k jakékoliv části systému parkování nějakou námitku či připomínku jsme se dozvěděli až z jeho otevřeného dopisu. Je to naprosto nestandardní a populistické jednání,“ reagoval Petr Ryška. „Sám jsem obyvatelem třídy Legionářů, byť v jeho spodní části, ale žádný ze sousedů si mně nestěžoval, naopak slyším chválu, že je konečně kde zaparkovat, protože se místa na ulici uvolnila,“ dodal primátor.

Na dopis reagoval i radní pro dopravu David Beke. „Situace na třídě Legionářů se nezměnila. Rezidenti mohou parkovat po obou stranách, po jedné ale jen po páté odpoledne. Noc je pro ně ale vyhrazená, to dříve nebylo,“ řekl Deníku. Zdůraznil, že radnice sbírá podněty z ulic, s lidmi komunikuje a o aroganci nic neví. Podle něj Dalibor Pituch s lidmi hovoří kultivovaně. „Pokud někdo má důkazy o tom, že někdo z nás negativně komunikuje, ať je předloží,“ vyzval Beke Hoška. Vedení města dle Ryšky klidně komunikaci mezi Pituchem a stěžovatelkou zveřejní.

Bekeho nadzvedlo také Hoškovo tvrzení, že změny v dopravním značení lze udělat v řádu dnů. „To je naprostá neznalost procesů a postupů. Někdo to musí stanovit, musí se to projednat, musí se nechat vyrobit nové značky, musí to někdo schválit, musí se předělat přelepy, musí se přeprogramovat weby a parkomaty,“ vyjmenoval Beke a zopakoval, že se magistrát snaží lidem vycházet vstříc. „Jedna věc je plán, druhá realita a děláme to pro ně,“ dodal.

Mezi oběma zastupiteli jsou napjaté vztahy delší dobu. „Přijde mi skandální, že pan Hošek pošle otevřený dopis novinářům a zastupitelům, ale nezvedne telefon a nezeptá se mě coby zastupitele zodpovědného za parkování,“ posteskl si Beke.

Tato slova nenechal Hošek bez reakce. „Nevím, proč bych měl panu Bekemu volat, sice mu platíme za koncepci parkování nehorázných osm set korun na hodinu, co mu koalice ODS, KDU a ANO navíc k platu radního přiklepla, ale odpovědnost podle jednoho jeho kolegy z rady nese primátor, kterého jsem oslovil. Stejně tak jsme se několik týdnů snažili uhnat pana koordinátora Pitucha, který se s námi odmítl bavit, protože jejich zpackané parkování kritizujeme. Také lidi z třídy Legionářů měli několik týdnů snahu o domluvu s radnicí, ale opět neúspěšně. Tak asi nebude chyba u mě,“ uzavřel Hošek.