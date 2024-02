Tím ale zkomplikovali život místním. „Stává se nám často, že vůbec nevyjedeme z domu. Pokaždé někdo nešikovně zaparkuje. A když se člověk vrací z práce, je to nepříjemné. Zaparkuje tu štrúdl aut a z ulice se stane jednosměrka,“ řekla Deníku obyvatelka Polní ulice s tím, že to nejhorší podle ní teprve přijde.

Diamo se chystá propouštět, o práci mohou přijít i lidé v Dolní Rožínce

Jeden z vrcholů mistrovství světa v biatlonu nastane o víkendu. „Neumím si představit, jak tady budeme těch čtrnáct dní fungovat. Netroufám si předjímat, co se stane. Akorát vím, jaká katastrofa to teď byla. A podobná situace tu bývá každoročně, když se biatlon v Novém Městě objeví. Jen tentokrát to nebudeme přečkávat jen tři dny,“ popsala své obavy žena.

Kde nechat auto, řešil ve středu sedmého února například Jiří Dušek, který přijel do Nového Města se svou rodinou z Pardubicka. „Nakonec jsme auto nechali u supermarketu kousek od náměstí. Do arény se projdeme, ale aspoň nebudeme muset kličkovat s autem. Za pár hodin se vrátíme a pojedeme domů. Tak snad to nikomu nebude vadit,“ doufal Dušek.

Až deset stupňů: víkend sebere novoměstským tratím další sníh pro MS v biatlonu

Podobný nápad jako on mělo vícero lidí. Jenže u zákazníků supermarketu v Brněnské ulici to vyvolalo vlnu nevole. Sami totiž obtížně hledali volné místo k parkování.

Podle pracovnic v Bille budou problémy v následujících dnech narůstat. „Už dneska si nám chodili pravidelní zákazníci stěžovat, co se děje. Proč je parkoviště plné a oni musí hledat volná místa. O víkendu to přitom bude ještě horší. To vypukne hlavní dějství mistrovství a lidé nebudou v práci,“ předeslaly zaměstnankyně supermarketu.

A doplnily, že v supermarketu uvažují o tom, že parkování před obchodem budou hlídat. „Závory tady nemáme. Takže jediná možnost je, že to tu někdo bude kontrolovat,“ upozornily ženy.

Byli jste se poveselit na náměstí ve Městě? Mrkněte na fotky z masopustu

Někteří řidiči však našli paradoxně volná místa i tam, kde by to nečekali. Pavel Hron přijel do centra města, protože musel navštívit lékárnu. „Vím, že začalo mistrovství. Přesto jsem si řekl, že to risknu a pojedu přes náměstí. A kupodivu tam bylo dost volných míst. Asi si každý řekl, že tam budou všichni, tak tam vůbec nejel. Jenže opak je pravdou,“ netajil se muž překvapením.

Parkování na Vratislavově náměstí navíc bylo zdarma. Automat na lístky totiž ve středu nevybíral peníze. Papír na něm naopak hlásil, že je stroj mimo provoz. „Jakmile se to rozkřikne, bude tu naopak narváno. Bláznovství s auty v Novém Městě bývá i při jiných větších závodech, natož při mistrovství světa,“ upozornil Hron.

Mohlo by vás zajímat: Fandění na biatlonovém mistrovství světa v Novém Městě na Moravě

Zdroj: Deník/František Vondrák