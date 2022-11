Zdroj: Deník/Martin Singr

Proto dnes již bývalé vedení městyse nechalo nainstalovat závoru a platební automat. Vyskytly se však komplikace. „Závoru poškodil vandal nebo jí někdo naboural. Věc řeší policie a pojišťovna,“ sdělil Deníku nový starosta Luk nad Jihlavou Martin Dvořák.

Kdy začne být parkování regulováno závorou zatím Dvořák nechce odhadovat. „Nejsme příznivci takových opatření,“ řekl za sebe a novou místostarostku Janu Zelníčkovou.

Majitel nachytal ve svém lese na Jihlavsku nezvané těžaře. Dřevo už bylo pryč

„Ale zřejmě budeme muset systém spustit, jinak by lidé říkali, že šlo o vyhozené peníze,“ uvažoval nahlas. Zahájení placeného parkování se tak bude odvíjet od situace na parkovišti. Dá se očekávat, že při spuštění systému placeného parkování zaparkují někteří u firmy Irbis Panda o pár desítek metrů dále. Tam zůstanou parkovací místa zadarmo.

To je také důvod, proč někteří místní instalaci závory před úřadem nechápou. „Závora mi přijde zbytečná. Lidé budou akorát naštvaní, že musí platit,“ zhodnotila Lucie z Luk, která si nepřála uvést příjmení.

Závora u loucké radnice



- novinka se v místě objevila krátce před komunálními volbami

- nové vedení městyse není příznivcem podobných opatření

- parkování bude pro návštěvy radnice zadarmo, ostatní bude stát dvacet korun za hodinu

Ostatně parkování před radnicí nebude zpoplatněné pro všechny. Kdo pojede na úřady, ten to budou mít zadarmo. „Principiálně to bude fungovat tak, že na úřadě bude validátor a ten smaže z parkovacího lístku poplatek za parkování. Kdo ale půjde třeba na oběd do Kolničky nebo s dětmi na hřiště, tak si zaplatí dvacet korun na hodinu. Zaměstnanci úřadu nebo lidé, kteří tady bydlí, budou mít aplikaci a budou si otvírat,“ vysvětlil dnes již bývalý starosta Viktor Wölfl.

Ten měl v plánu také rozšířit parkovací plochy u radnice. Místo deseti míst jich může být kolem dvacítky včetně vyhrazených míst pro zaměstnance a návštěvy úřadu městyse. „Spousta lidí tu teď parkuje několik dní a blokují ty lidi, kteří sem jedou něco vyřizovat. Tímto se to vyřeší,“ sliboval si bývalý starosta.

Městys již nakoupil dlažební kostky, celý projekt rozšíření parkoviště směrem k stávajícím přístřeškům je připravený. Nové vedení se s ním ještě musí seznámit. Zatím byly zkrátka důležitější věci, kterým se museli starosta s místostarostkou po svém nastoupení do funkce věnovat.