/VIDEO/ Bezplatné parkování v neděli a o svátcích v oranžových a fialových zónách, až dvě hodiny zdarma ve fialovém režimu kdykoliv a snadnější parkování pro držitele průkazu ZTP. To jsou hlavní změny v parkovací koncepci, které v Jihlavě začnou platit od letošního dubna.

V oranžovém a fialovém režimu bude možné stát v neděli a o svátcích zdarma. Změny mají začít platit v dubnu. | Video: Deník/Martin Singr

Parkování zdarma nebude ale možné na parkovištích v modrém režimu a nepůjde to ani jindy než v nedělích a o svátcích.

„Během neděle zaznamenává monitorovací auto na oranžových a fialových parkovištích obsazenost kolem pětadvaceti procent. Tři čtvrtiny míst jsou tak volné a my je nabídneme návštěvníkům k bezplatnému parkování,“ řekl primátor Petr Ryška a pokračoval:

„Jiná situace je v modrém režimu. Ten je i v neděli naplněný z nejméně osmdesáti procent a volné parkování v něm není možné, abychom kapacity udrželi pro rezidenty a abonenty.“

Zdroj: Deník/Martin Singr

Data město získalo pomocí monitorovacího auta, které sledovalo parkoviště o listopadových nedělích. „Plná parkoviště po dobu prosincových adventních trhů, otevřených obchodů a nedělního programu v centru Jihlavy by monitoring výrazně ovlivnila,“ vysvětlil primátor. Auto také sledovalo situaci v sobotu odpoledne, tam ale bylo i v oranžových a fialových zónách kolem šedesáti míst obsazených.

Radnice odhaduje, že změny začnou platit od letošního dubna. „Než se ty informace zpracují, zadají se do aplikací, než se předělají systémy, osadí nové značky, tak to nějaký čas trvá,“ vysvětlil primátor.

Dvě hodiny zdarma ve fialovém režimu

Významnou novinkou bude možnost parkovat až dvě hodiny zdarma ve fialovém režimu, který je například za Billou na třídě Legionářů. „Fialový režim bývá blízko občanské vybavenosti a současně dále od rezidentních oblastí. Dvě hodiny parkování denně zdarma více zpřístupní úřady, kulturní instituce i sportoviště,“ uvedl k důvodům změny Ryška.

Devět hodin uvězněni na D1 na Vysočině. ŘSD řeší, jak zdokonalit zimní údržbu

Tuto možnost ale může každé auto využít jen jednou denně, navíc bude potřeba vše zaznamenat v aplikaci nebo u parkomatu. „Není to náhrada těch, řekněme, dvacet minut, po které tolerujeme parkování zdarma i jinde,“ upřesnil radní pro dopravu David Beke. Po uplynutí dvou hodin bude řidič platit stejně jako dosud - dvacet korun za hodinu nebo padesát korun za třináct hodin.

Rezidenti se pak mohou těšit, že se prodlouží doba, po kterou mohou beztrestně stát v oranžovém režimu parkování. To jsou plochy, které během dne slouží návštěvníkům, třeba u DKO, v Divadelní ulici nebo na Masarykově náměstí. Posledně zmiňovaná parkoviště jsou ráno ale obsazená jen ze zhruba dvaceti procent, odpoledne ze šedesáti.

Hlavní změny, ke kterým dojde od dubna: - parkování v oranžovém a fialovém režimu bude o svátcích a v neděli zdarma - ve fialovém režimu budou dvě hodiny zdarma denně bezplatné - rezidentům se prodlouží doba pro stání v oranžovém režimu o dvě hodiny denně - osoby z průkazem ZTP/P si mohou vyřídit roční oprávnění

Nyní tam Jihlavané mohou parkovat od pěti hodin odpoledne do sedmi ráno, to se změní. „V jihozápadní části centra bývají v noci naplněné kapacity modrého režimu přes devadesát procent. Rezidenti, kteří přijíždějí z práce, budou moci své auto nechat v oranžovém režimu na Masarykově náměstí už od čtyř odpoledne a odjet s ním zase do práce nebo přeparkovat na modrý režim pak budou muset do osmi hodin ráno,“ popsal změnu Ryška.

Jihlava opět změní parkování v centru. Na některých místech bude zdarma

Jednodušší bude parkování také pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P. „U významných cílů, například u hlavní pošty nebo u finančního úřadu, dojde pro vyhrazená stání v oranžovém režimu ke změně, osoby s parkovacím průkazem budou moci zaparkovat až na dvě hodiny zdarma, a to s parkovacím kotoučem,“ popsal Beke. Držitelé průkazu ZTP/P si pak mohou za šest set vyřídit povolení na parkování kdekoliv ve městě.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Vlakem z Jihlavy do Pacova se dá jet téměř za polovinu. Stačí chtít tarif VDV

Zdroj: Deník/Martin Singr