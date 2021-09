Vzhledem k pohybu aut nechce vedení Jihlavy ani stavět parkovací domy v blízkosti centra. „Aby se ve městě lépe žilo a pohybovalo, je vhodnější parkování směřovat na okraje města,“ naznačil Daněk. Do budoucna by měl ve městě fungovat systém, kdy návštěvníci nechají auto na kraji Jihlavy a pokračovat budou MHD pěšky nebo třeba na sdílených kolech.

Podle vedení města statisticky každé auto 23 hodin během dne stojí a jen hodinu se pohybuje. „Centrum města je příliš cenné na odstavování rostoucího počtu aut. Pokud by město mělo pro každé nové auto vytvořit nové parkovací místo, stálo by asi 70 milionů korun, což je absolutně nereálné,“ informoval dále mluvčí.

Řidiči mířící ráno za prací v centru často projíždějí ulicemi v širším okruhu centra a hledají. Někdy nechají auto u supermarketu na křižovatce Brtnické a Znojemské, což tam nevidí moc rádi. Tím spíše, že poměrně blízko, na křižovatce ulic Polní a Vojnarova, je další neplacené parkoviště. Místo obvykle bývá také ve Fibichově ulici, která vede kolem menšího sídliště. A tam jsou během dne volná místa vždy. Na náměstí člověk dojde za pět minut, ale třeba na krajský úřad to odsud má člověk podstatně blíže než z centra.

Řada řidičů tak radši auto nechává v Cityparku, odkud je to na náměstí pár minut pěšky. Parkování je tam zdarma tři hodiny ve všední dny a pět hodin o víkendech. Pak se platí dvacka za hodinu. „Domnívám se, že se třemi hodinami zdarma ve všedních dnech poskytujeme veřejnosti dostatek času, aby našeho parkingu využili i při vyřizování záležitostí ve městě,“ zhodnotil situaci před pár lety manažer Cityparku Aleš Navrátil.

Podle strážců pořádku musí řidiči, kteří mají zařizování na dobu delší než hodina, využít placené parkoviště. Dvě plochy mají dohromady více než stovku parkovacích míst a hodina tam vyjde na třicet korun. I tam strážníci sledují, zda je vše v pořádku. Ne každý má za oknem parkovací lístek. „Dnes jsme si shodou okolností začali dělat průzkum a vychází to na zhruba pět procent zaparkovaných vozidel,“ sdělil v pondělí odpoledne Maštera.

Cestu k ulici Matky Boží lemují auta, obvykle se tam ale nějaké místečko najde. I proto, že tam řidiči smí stát maximálně hodinu. Zda to dodržují, několikrát denně kontrolují strážníci. „Velmi často zde dochází k přetáčení hodin zaparkovaných vozidel, na tento problém se strážníci zaměřují,“ potvrdil zástupce ředitele městských policistů Stanislav Maštera.

Vidíš, že se tam nevejdeš? Tak co děláš! Spory mezi řidiči jsou na jihlavském náměstí takřka na denním pořádku. Ve snaze zaparkovat zadarmo se manévry ne vždy obejdou bez ťukanců. A jelikož majitel nabouraného auta není nikdy daleko, tak ani bez nadávek.

