Lékaři v jihlavské nemocnici zatím výpovědi nestáhli. Omezení nadále platí

Mluvčí nemocnice Monika Zachrlová poradila řidičům dojet při zaplněném parkovišti k ambulantnímu traktu, kde je takzvaná lokalita 3. „Tam lze vyložit pacienta přímo u vchodu pod krytým stáním. Také je půlhodina zdarma, takže buď je možné zaparkovat na místě a pacienta doprovodit tam, kam je potřeba a zajít přeparkovat, nebo pacienta vysadit a přeparkovat rovnou,“ popsala Zachrlová s tím, že na místě jsou také invalidní vozíčky k zapůjčení.

Spousta řidičů ale radši jede parkovat na opačnou stranu, před Dům zdraví, a tam pak divokými manévry porušuje předpisy. Parkovacích míst je tam relativně dost, podle značky je možné tam stát maximálně tři hodiny. Málokdo ale má za sklem parkovací kotouč a tak na místě může teoreticky stát neomezeně dlouho. Že se to stává, jasně ukázala nedávná sněhová nadílka.

Video: Parkoviště před nemocnicí bývá často plné.

Zdroj: Deník/Martin Singr

Ovšem bezproblémové stání tam je jen do doby, než přijdou strážníci. Pak se podobné praktiky dost prodraží. Bloková pokuta může dosahovat výše až dva tisíce korun.

„V rámci kontrol parkování provádějí strážníci i kontroly stání vozidel před Domem zdraví. Pokud zde zjistíme porušení pravidel, postupujeme podle zákona a řešíme přestupky,“ komentoval situaci pro Deník zástupce ředitele Městské policie Jihlava Stanislav Maštera. Jeho kolegové často kontrolují i další místa v okolí nemocnice a uvědomují si, že je tam parkování dlouhodobě velmi složité.

Lokalita okolo nemocnice přitom sousedí s modrými zónami. Ty se budou dále přibližovat. „Rozšíření od současných oblastí parkování po Hamerníkovu ulici plánujeme na první pololetí roku 2024. Další rozšiřování je ve výhledu na druhou polovinu příštího roku,“ oznámil mluvčí magistrátu Radovan Daněk.

Podle radnice ale budou právě tady modré zóny přínosem. „V oblasti kolem nemocnice jsou patrné všechny negativní aspekty ulic bez pravidel parkování,“ prohlásil Daněk. Město má statistikou podložené, že parkovací kapacity Sídliště I kolem ulice Evžena Rošického jsou pro auta rezidentů dostatečné. „Realita je ale taková, že ulice jsou přetížené auty návštěvníků, která zde stojí jeden den i na několik týdnů,“ pokrčil rameny Daněk.

Součástí změn ostatně budou i zmiňovaná parkovací místa před Domem zdraví. Radnice si uvědomuje, že toto parkoviště neplní svůj účel rychloobrátkového parkování pro návštěvy lékaře. „Při rozšiřování systému parkování zde plánujeme převést parkoviště do oranžového režimu. Na místě bude také parkovací automat,“ poodhalil Daněk. Ve všední dny od sedmi ráno do pěti odpoledne tam bude možné stát za poplatek třicet korun za hodinu. Nicméně krátkodobé zastavení do deseti minut třeba jen pro návštěvu lékárny bude i do budoucna možné bez poplatku.

V nemocnici pak přiznali, že mají z modrých zón trochu obavu. „Je to z důvodu, aby se auta nehrnula za parkováním právě k nám. Víme, že nemůžeme mít levnější parkovné, než v modrých zónách, jinak bychom byli zahlceni auty. Pokud tedy bude potřeba, zvýšíme parkovné,“ uzavřela mluvčí.

Zdroj: Deník/Martin Singr