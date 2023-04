Samotné vedení nákupního centgra vnímá tento systém jako službu lidem, za tři hodiny si stihnou vyřídit ve městě, co potřebují. Veřejnost to ví a parkoviště využívá. „Většinou se na náměstí ty tři hodiny nezdržím ani s obědem, je to fakt dlouhá doba. A i kdyby, pořád je dvacka na hodinu méně než třicet korun na náměstí,“ porovnal obě možnosti parkování Petr Dvořák z Jihlavska.

Plán Jihlavy pro přespolní řidiče: parkoviště na všech koncích města

Stejně jako on řeší situaci řada dalších řidičů a tento počet od května ještě vzroste. Deník zjišťoval, jestli Citypark chystá nějaké změny, třeba podmínit parkování zdarma účtenkou z některého obchodu. „V tuto chvíli je pro nás předčasné mít jasnou představu o možných scénářích,“ sdělila Markéta Altrichterová z obchodního centra.

Nedaleko od centra města je zoologická zahrada, kde je možné auto nechat a pak jen zaplatit stovku u parkovacího automatu, do zoo ani nejít. Simona Kubičková z marketingu zoologické zahrady ale odhaduje, že takto postupuje jen zanedbatelný počet řidičů. Navíc se jim to už brzy prodraží. „Od 1. května se bude parkování v zoo zvedat o padesát korun, bude za sto padesát korun na den,“ uvedla Kubičková.

Parkování u supermarketů

Další místa pak nabízejí parkoviště u supermarketů, ty jsou ale vesměs na okrajích města. A takový Lidl, který je přeci jen blíže centru, má u obou jihlavských obchodů závory. Ty bývaly často nahoře, poslední dobou jsou ale v provozu. „Na parkovišti je 90 minut zdarma, což je podle našich zkušeností doba pro běžné nákupy dostačující. Pokud zákazník tuto dobu překročí, může se obrátit na kolegy v prodejně, kteří jim umožní odjezd zdarma,“ uvedla po umístění závor tehdejší mluvčí Zuzana Holá.

Parkoviště u Unihobby nebo u Möbelixu pak zase často využívali lidé, kteří nechtěli platit parkování u nemocnice. Proto jsou tyto plochy už pouze pro zákazníky těchto obchodů, což lidé prokazují účtenkou. Stále ale mají možnost parkování zdarma, z parkoviště P+R na pelhřimovské výpadovce je to do nemocnice pár minut chůze.

PŘEHLEDNĚ: Stavba obchvatu Jihlavy. Co se změní od května pro řidiče i obyvatele

Jihlavané ale obvykle ví, kde ještě nějaký čas půjde auto nechat zdarma. A přespolní začnou taková místa hledat. „Třeba ulicemi ve vilové čtvrti podél Fritzovy ulice stačí projet a místo se vždycky najde,“ podělil se o vlastní zkušenost před časem Roman Nerad z Jihlavy.

Někteří to ale s hledáním až přehánějí. „Když se v Jihlavě konaly zápasy Dukly, na parkovišti za DKO byla prázdná místa. Lidé radši, než aby zaplatili deset korun za hodinu, kroužili po městě a hledali místečko,“ kroutil hlavou radní pro dopravu David Beke.