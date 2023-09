Někteří na zastávce zaparkovali a i s dětmi zmizeli za dveřmi školy, jiní jen vyložili dítě. Zákaz, který tam platí vždy od sedmi do osmi hodin, porušovali začátkem školního roku všichni. „Snad se tolik nestalo. To je jedno, jestli zastavím tady nebo tam,“ reagoval podrážděně jeden z rodičů, kterému redaktor Deník ukázal na značku nedalekého parkoviště K+R . Následně projel kolem zmiňované plochy, kde nikdo nestál.

Na místě byli v některých dnech i jihlavští strážníci, kteří na dodržování předpisů dohlíželi. „Pokud je zde hlídka městské policie, řidiči dodržují zákaz zastavení v okolí zastávky a parkují na parkovišti K+R. V době, kdy zde strážnici nejsou, dochází v okolí zastávky k porušení zákazu zastavení,“ informoval zástupce ředitele strážníků Stanislav Maštera.

Rodiče u školy v Jihlavě odmítají hrát podle pravidel. Strážníci je pohlídají

Zatímco u značky zákaz zastavení není o čem diskutovat, význam značky s označením K+R zřejmě nezná každý. To ostatně potvrzuje i Maštera. „Dotazy na platnost této značky jsou nám kladeny stále, postupně se ale dostává do povědomí řidičů,“ řekl šéf strážníků. Redaktor Deníku se na značku zeptal také na sociálních sítích, zpětnou vazbou byly jen správné odpovědi, některé formulované jak z encyklopedie. „My tomu se synem říkáme Kick and Ride. Vykopni a jeď,“ pobavila svým názorem Pavla Nosková.

Ve čtvrtek 14. září už byla situace před školou lepší. Mezi tři čtvrtě na osm a celou zastavilo v zákazu jediné auto, jen na chvilku. Oproti tomu se na parkovišti K+R vystřídalo kolem deseti aut, nejvíce tam v jednu chvíli byly tři, kapacita je tedy více než dostatečná.

Video: ve Fritzově ulici mají řidiči možnost stát až patnáct minut

Zdroj: Deník/Martin Singr

Někteří ale přesto parkovali za rohem, na parkovišti v Křížové ulici. „Parkuji tam z toho důvodu, že během pěti minut nedokážu zastavit a doprovodit děti do třídy. Mám dva syny, jeden je samostatný, ale druhého musím odvést do šatny a nahoru do třídy,“ sdělila maminka Martina, která si nepřála uvést příjmení. Poplatek deset korun za půl hodiny v Křížové ulici jí přijde jako přijatelná částka, pokud stihne vyjet do deseti minut, neplatí dokonce nic. Když ale jede odpoledne pro děti, už využívá plochu K+R.

Podobná situace je u autobusového nádraží. V ulici Fritzova mohou lidé zastavit až na patnáct minut. Bývá tam ale prázdno. „Jedině dobře, dřív jsem v pátek odpoledne jezdil pořád dokola, jestli se zrovna neuvolní místo před odborem dopravy, to bylo o nervy,“ kvitoval s povděkem Petr Pech, který každý pátek jezdí pro dceru, která se vrací z internátu.

V Třebíči K+R zrušili

Jihlavané se vesměs shodují na tom, že jde o pozitivní změnu v dopravě. Negativní reakce jsou maximálně na děti, které mají rodiče potřebu vozit až ke dveřím školy. Stížnosti neeviduje ani radnice. „Případný stěžovatel například na sociálních sítích jedině nezná význam a smysl takových parkovišť,“ usoudil mluvčí magistrátu Radovan Daněk. Řidiči se nyní s těmito značkami mohou setkat především u nádraží a škol, například v Havlíčkově a Křížové ulici nebo před střední ekonomickou školou.

Magistrát samozřejmě zvažuje i další lokality, kde by umožnil krátkodobé parkování. „Aktuálně řešíme možnost parkování K+R u mateřské a základní školy na ulici Seifertova,“ poodhalil Daněk s tím, že krátkodobě zastavit je možné také kdekoliv za modrou čarou. Radnice nyní hledá zákonné možnosti, jak obyvatele i návštěvníky města ubezpečit, že na těchto místech nedostanou pokutu za krátké, třeba desetiminutové, zaparkování auta bez poplatku.

VIDEO: Čím víc pruhů, tím víc Jihlava. Čáry na silnicích baví i rozčilují

Parkoviště K+R vznikají i jinde na Vysočině, například ve Žďáře nad Sázavou. Naopak od roku 2015 bylo jedno takové v Třebíči u vlakového nádraží. Museli tam řešit drobné problémy spojené s tím, že tento typ parkovišť je určený k zastavení na účelem vystoupení a nastoupení osob. „Většina cestujících má s sebou zavazadla a v mnohých případech řidič pomáhá s odnosem těchto zavazadel na nádraží nebo naopak. Proto pouhé zastavení nestačí,“ popsala mluví města Irini Martakidisová. Navíc bylo případné dlouhodobé parkování aut jen problematicky řešitelné. Proto byla loni značka K+R zrušena a je tam možné zastavit s parkovacím kotoučem maximálně na půl hodiny.