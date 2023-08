/VIDEO/ Projet se starodávným parním vlakem na trati Telč, Hodice, Třešť mohli fanoušci historické železnice v sobotu pátého srpna. Jízdu pořádala Společnost telčské místní dráhy s dobrovolnými hasiči z Hodic. Cílem takových akcí je připomínat nejen historii místní trati, ale i propagovat dráhu jako moderní dopravní prostředek.

Tak vypadalo parní léto v Telči, podívejte se | Video: Deník/Štěpánka Saadouni

Mašinka vyjíždí za každého počasí. Byť to sobotní výletům moc nepřeje. Leje jako z konve. „Škoda, mohli jsme mít plné vagony,“ povzdechne si Richard Cila strojvůdce historické parní mašinky Kafemlejnek. Projet se parním vlakem znamená zažít dobu našich pradědečků doslova na vlastní kůži. Do vagonů se leze po strmých železných stupátkách. Uvnitř dřevěné lavice, které turistům zhýčkaným pohodlím moderních rychlíků ukazují, že cestovat nebyla tehdy zřejmě žádná legrace. Ovšem když historická mašinka zahvízdá a dá se do pohybu, ten pocit je k nezaplacení.

Eva Kudrnová má za sebou cestu z Jihlavy. „Vnuk nedal jinak, chtěl mašinku vidět. Je z Českých Budějovic, tam podobnou zábavu nezažije,“ vysvětluje. Mladý pán se spokojeně usmívá a prozradí, že starým dřevěným vagonem se nikdy nesvezl.

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

Zavzpomínat si na mládí přišel bývalý železničář Petr Krejčí. Dneska je v důchodu, ale vypráví, že takovými dřevěnými vagony kdysi jezdil jako průvodčí, když byl mladík. „Tehdy to bylo úplně jiné cestování. Dneska jsou vlaky pohodlné, sedadla jako křesla. Ale tehdy k sobě měli lidé nějak blíž i v tom vlaku. Podívejte se, jak blízko jsou ty lavice u sebe. Soused se skoro dotýká souseda,“ upozorňuje s úsměvem a dodává, že se na historické jízdy mašinkou chodí dívat každý rok. „Z nostalgie,“ dodává.

Jak upřesní Jan Máca z vedení Společnosti telčské místní dráhy, jízdy parním vlakem se konají každý rok už od devadesátých let. To, co obdivují účastníci historických jízd nejvíc, je parní lokomotiva Kafemlejnek. „Podle zvuku, který vydává za jízdy. Byla to první lokomotiva vyrobená na našem území za Rakouska-Uherska,“ upřesňuje Máca. Nejdelší sobotní zastávku má parní mašinka v Hodicích, kde tamní hasiči uspořádali pro účastníky jízdy kulturní program.

V roce 2002 obdržela Společnost telčské místní dráhy Cenu města Telče za dlouholetou propagaci a dokumentaci historie místní železniční tratě a za organizování jízd historických parních vlaků a s nimi spojených doprovodných programů při příležitosti stého výročí zprovoznění železničního spojení Telč – Slavonice.

Jak vznikl Kafemlejnek

Ačkoliv české země znamenaly v rámci C.K. monarchie průmyslové srdce celé říše, zejména co se týká strojírenství, rakousko-uherská železniční doprava přes šedesát let nevyužívala žádných lokomotiv postavených na našem území. S příchodem dvacátého století se to ale změnilo a na svět přišla první českomoravská lokomotiva, lidově přezdívaná Kafemlejnek, Nazdárek, případně Matylda. Tuto naši první parní lokomotivu postavili v závodě Českomoravské továrny na stroje a 28. dubna 1900 předali do provozu Rakouským státním drahám. Spolehlivost těchto lokomotiv byla vysoká. Lokomotivy převzaly po roce 1918 tehdejší Československé státní dráhy v počtu 133 kusů. Poslední Kafemlejnek byl v provozu až do roku 1968

Zdroj: ČD Nostalgie