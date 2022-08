Strojvedoucí lokomotivy Richard Cila odpověděl začátkem týdne na slova ve víkendové fotoreportáži. „Do Sedlejovského kopce jsme jeli rychlostí osm až dvanáct kilometrů v hodině. Ta lokomotiva do tohoto kopce více už neutáhne,“ vysvětlil. Ostatně touto rychlostí na začátku dvacátého století jezdili do stoupání všechny vlaky, šlo tedy o zcela autentický zážitek.

Další nápad, totiž jet ještě dopoledne, pak naráží na finanční stránku. „Z jízdenek se na cestu nevydělá, při promítnutí současných nákladů by stálo jízdné z Telče do Třeště pět set korun,“ uvedl Richard Cila, který je také kurátor Muzejní expozice místní dráhy v Telči. „Aktuální nízké jízdné, které je ve vlacích Společnosti telčské místní dráhy, už v republice nenajdete. Je nízké jen díky dotacím a sponzorským darům od měst, obcí, firem na lokálce. Nejdražší položkou se totiž stalo uhlí,“ dodal.

Zájem o jízdy parním vlakem jako před sto dvaceti lety byl letos podobný jako v předchozích létech a to přesto, že musela být navýšena cena jízdenek. Richard Cila odhaduje, že během tří víkendů nastoupilo do vlaku kolem tří tisíc cestujících. „V neděli byly vlaky v úseku Telč – Třešť zcela zaplněny cestujícími a to i stojícími na plošinách, což mohlo být až dvě stě osmdesát lidí,“ uzavřel.