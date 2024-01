Péče o pacienty na Vysočině zůstane v lednu zachována v běžném režimu. Dohodli se na tom lékaři s krajskými nemocnicemi. Lékaři odvolali své výpovědi z přesčasové práce, které podali v prosinci.

Nemocnice na Vysočině se vrací k běžnému plánu péče a služeb. Uvedl to web Jihlavská drbna s odkazem na ČTK. „V lednu bude plánovaná operativa, plánované ambulantní výkony a všechny poradny, které se omezovaly a rušily. Nemám žádné jiné informace teď po svátcích než tyto," řekl náměstek vysočinského hejtmana pro zdravotnictví Vladimír Novotný.

Nemocnice podle Novotného čekají na nabídku od Všeobecné zdravotní pojišťovny, která by zohledňovala zvýšení odměn lékařů, na kterém se s nimi dohodl stát.

„Uvidíme, co tam bude, jak to bude formulováno a kolik nám to přinese finančních prostředků, ale jak jsme se dohodli s řediteli nemocnic, budeme respektovat to, co se dohodlo na úrovni vlády," uvedl Novotný na webu Jihlavská drbna.

V některých nemocnicích na Vysočině vypověděla v prosinci přesčasovou práci až polovina lékařů. Například v Nemocnici Jihlava podalo výpověď 150 doktorů.

