Snížený nájezd chybí i Jaroslavu Pustinovi, který v domě s pečovatelskou službou bydlí také. „Dokud jsem tudy jezdil na kole, tak mi to nevadilo, ale teď musím mít chodítko a je to velký problém,“ řekl a hned předvedl, jak složitě musí na chodník vystoupit. Podobné problémy mají i další lidé s chodítky nebo o holích. Pustina odhaduje, že v domu s pečovatelskou službou může být patnáct lidí na invalidním vozíku, kteří se na chodník nedostanou.

Úprava by prý nemusela být nijak náročná. „Tady je obrubník stejně prasklý, tak by tu mohl začínat nájezd. Bylo by to dost široké i na vozíky,“ ukázal redaktorovi Deníku přímo na místě Pustina poté, co se s námahou dostal na chodník. „A já na to ještě dobře vidím, ale když někteří senioři špatně vidí, bojí se. Přitom na druhé straně silnice nájezd je,“ podotkl důchodce.

„Když tady udělali pečovatelák, museli přece počítat s tím, že tu okolo budou lidé z něj chodit,“ zlobil se senior na magistrát.

Ten ale o problému patrně vůbec neví. „Za podnět děkujeme, místo prověříme a v rámci časových a finančních možností necháme místo bezbariérově upravit,“ řekla Aneta Hrdličková z radnice na dotaz Deníku a připomněla, že zhruba před pěti lety nechalo město bezbariérově upravit přístup k sousednímu domu.

Je nasnadě, že dělníci na místo nepřijedou hned další den. Bývá to otázka několika měsíců. „Záleží na ročním období, v zimě stavební práce nelze dělat, a také na vytíženosti Služeb města Jihlavy, které úpravy chodníků pro město zajišťují, finanční náročnosti a podobně,“ popsala podstatné okolnosti Hrdličková.

S tím, že magistrátu nedal podnět, Jaroslav Pustina souhlasí. Dříve totiž radnici informoval o problematických schůdcích před lékárnou na náměstí a nic se nezměnilo. „Podnět na přístup do Lékárny na náměstí jsme před časem řešili. Nicméně v tomto konkrétním případě by normová bezbariérová úprava znamenala finančně velmi nakladou úpravu velké části celého chodníku,“ vysvětlila Hrdličková. Místo podle ní upraví při chystané revitalizaci celého náměstí.

Město se přitom bezbariérovým řešením posledních deset až patnáct let věnuje. „Jen v oblasti bezbariérově upravených zastávek MHD nebyla v roce 2007 takto upravená žádná, dnes je jich upraveno 135 z celkového počtu 205 a letos přibudou další. Řešíme ale také podněty občanů, na základě kterých jen v letošním roce odstraníme dalších několik desítek bariér,“ uzavřela Hrdličková.