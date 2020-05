Lidé na Vysočině si loni pochvalovali, že lépe vychází s penězi. Oproti roku 2018 se výrazně zvýšil počet těch, kteří vycházejí se svým příjmem snadno a velmi snadno. „Já s penězi vyjdu, ale už se nevrátím,“ uvedl v nadsázce na facebooku Jihlavského deníku Pavel Sebastián Šebesta.

Situace se ale může zhoršit, lidé se obávají růstu cen. „Chápu to zdražení, jenže pro mnohé to bude kruté,“ míní například Eva Hubená.

Lidé na Vysočině přitom nemají dle statistických odhadů zrovna nejvyšší platy. Na jednu stranu měli v roce 2018 ze všech krajů nejvyšší příjem v naturáliích, téměř deset tisíc. Na druhou stranu ale dělaly v penězích průměrné roční příjmy jen přes sto jednaosmdesát tisíc, což byla pátá nejnižší hodnota ze čtrnácti krajů. Přepočteno na měsíce to dělá průměrný čistý příjem lehce nad patnáct tisíc.

Nejvíce, více než čtvrtina, domácností na Vysočině mělo předloni dle statistiků čistý měsíční příjem mezi dvanácti a patnácti tisíci. Následuje rozmezí patnáct až dvacet tisíc, tolik bere téměř každý čtvrtý. V loňském roce stoupl nad sedmdesát procent podíl těch osob, co berou nad dvanáct tisíc měsíčně. „Celkově na Vysočině klesl podíl domácností s nižšími příjmy a vzrostl podíl domácností lépe situovaných,“ okomentoval vývoj Vlastislav Valda z jihlavské pobočky Českého statistického úřadu.

Zajímavé je, že měsíční náklady na bydlení ve výši 4 641 korun byly v mezikrajském srovnání nejnižší. „Tomu odpovídá i nejvyšší podíl domácností bydlících ve vlastním rodinném domě,“ odhalil důvod Valda. Naopak ze všech krajů nejvyšší podíl mají na Vysočině náklady na elektřinu, dělají více než třetinu. „Celkové náklady na bydlení jsou na Vysočině s přehledem nejnižší v republice. A jelikož je cena elektřiny prakticky stejná v celé republice, je pak její podíl na celkových nákladech opticky vyšší, i když za ni domácnosti třeba neplatí více nebo méně, než jinde,“ vysvětlil mluvčí ČEZu Roman Gazdík.

Někdo třeba namítne, že lidé z Vysočiny by mohli mít výhodu v umístění Jaderné elektrárny Dukovany, tak to ale není. „Elektrárny musejí vyrobenou elektřinu prodat na společný trh, odkud ji kupují jednotliví obchodníci. To jsou evropská pravidla na podporu konkurence mezi dodavateli,“ dodal Gazdík s tím, že jednotliví dodavatelé pak obecně drží stejné ceny v celé republice.

Šetření Životní podmínky dělal Český statistický úřad na jaře 2019, některá data se vztahují k roku 2018. Z celé republiky se zapojilo téměř devět tisíc domácností, čtyři sta sedmasedmdesát jich bylo z Vysočiny. „Přetrvávajícím problémem při šetření je relativně malá ochota domácností se šetření účastnit,“ uzavřel Valda hodnocení.

Domácnosti v Kraji Vysočina podle čistého příjmu na osobu

Podíl Domácností ve skupině podle čistého měsíčního příjmu na osobu v Kč (%)

• do 6000 = 1,4 %

• 6001 – 8000 = 3,9 %

• 8001 – 10 000 = 7,0 %

• 10 001 – 12 000 = 17,1 %

• 12 001 – 15 000 = 27,3 %

• 15 001 – 20 000 = 22,7 %

• 20 001 – 30 000 = 16,5 %

• 30 001 – 50 000 = 3,9 %

• 50 000 a více = 0,2 %

Zdroj: Český statistický úřad – výsledky výběrového šetření Životní podmínky 2019