I lednu vyrážejí náruživí houbaři do lesů a hájů. Nyní právě za penízovkou sametonohou, ale i za dalšími houbami.

Zimní úlovky houbařů z Vysočiny. | Foto: Radek Chodura

„Smaženici z penízovky sametonohé jsme měli jako předkrm na štědrovečerním menu. Ne nadarmo se jí říká vánoční houba,“ pochvaluje si „úlovek“, který našel před dvěma týdny na pozemku své vnučky novoměstský mykolog Oldřich Pojezný.

Ledová stěna může být nebezpečná. Vstávám kvůli ní i ve dvě ráno, říká horolezec

Zmíněnou houbu si mohou milovníci bezmasých pokrmů dopřávat po celou zimu. „Když mrzne, tak neroste. Ale jakmile se oteplí, zase pokračuje v růstu. Sklízet se dá po celou zimu,“ potvrzuje Oldřich Pojezný.

Na oblíbenou vánoční houbu se vydávají i další fajnšmekři. „Penízovka je typická medovou barvou kloboučku a nožkou, která směrem od kloboučku ke dřevu, z něhož vyrůstá, přechází od medové do tmavohnědé. Je to asi neodolnější jedlá zimní houba. Ustojí i teploty okolo mínus deseti stupňů. Je všestranně využitelná, ovšem k jídlu se využívají jen kloboučky,“ popisuje další z náruživých houbařů, Radek Chodura z Herálce.

Ten si domů nosí stále plné košíky. Kromě penízovky přináší domů také hlívu. „Hlíva je naprosto všestranná houba. Hodí se na omáčky, na polévky, do bramboráků, pod maso, do nádivek i na houbové rizoto. Naše dcera, která jinak moc houby nemiluje, má ráda když hlívu nakrájím na tenké plátky, dám na trochu oleje na pánev, přikryju pokličkou a nechám chvíli dusit. Pak pokličku oddělám, přidám kmín a sůl a za občasného míchání hlívu zvolna do křupava opékám,“ přidává vlastní recept na oblíbenou domácí pochoutku Radek Chodura.

Otrávený orel od Ždírce by měl přežít, orel z Bítýšky se do přírody už nevrátí

Podle něj si v tuto dobu nemohou lidé hlívu s ničím jiným splést. „Snad jen s pařezníkem pozdním. Ten má ale zabarvením klobouku mnohem rozmanitější než hlíva, třeba olivově zelené. A třeň má okrový, žlutý nebo oranžový. Je také jedlý, ale chuťově nevýrazný,“ informuje náruživý houbař z Herálce, v jehož košíku nechybí ani boltcovitka bezová neboli ucho Jidášovo. I tato houba je podle jeho slov nezaměnitelná. „Existují některé rosolovité druhy hub, které mají hnědočerné zbarvení a rostou na dřevě. Ale jejich konzistence a vzhled plodnic jsou výrazně jiné. A žádná z nich není jedovatá,“ dodává.

Ucho Jidášovo se podle něj dá použít do polévek, omáček, těstovinových salátů a může se i sušit. „Stejně jako hlíva a penízovka je považováno za léčivou houbu,“ uzavírá Radek Chodura.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Český unikát: ledová stěna ve Víru už je připravena k lezení, podívejte se

Zdroj: Deník/Jiří Kašpárek