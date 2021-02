Dvě stě pracovních míst ve stabilním odvětví. Nadprůměrné výdělky. Podpora rozvoje obce. To jsou hlavní argumenty, kterými se snaží společnost Penny Market přesvědčit místní, že logistické centrum za obcí s sebou ponese řadu kladných faktorů.

Výstavba logistického centra přitom byla ožehavým tématem už před třemi lety. Po Velkém Beranově během léta kolovala petice proti výstavbě, kterou podepsalo více než tři sta padesát osob. Místní se obávali zvýšené kriminality, kamionů projíždějících Velkým Beranovem a kritizovali také nedostatek informací.

V podzimním referendu pak beranovští rozhodli, že halu za obcí nechtějí. Logistické centrum odmítlo 417 voličů, pro jich bylo přesně dvě stě padesát. „Skupinka lidí tu strašila místní. Že prý se zvýší kriminalita a budou tu jezdit kamiony. Takové nesmysly. Ale lidi jim to uvěřili,“ povzdychl si jeden z obyvatel Velkého Beranova.

Zdroj: Penny Market

Potravinářský řetězec tehdy uvedl, že výsledky referenda bude respektovat a bude hledat místo jinde. Nyní se vrací, na podzim už bude totiž možné uspořádat referendum znova. „Nevěděli jsme, že se Penny Market ozve. Ale dalo se to předpokládat, už v této lokalitě investovali čas a peníze,“ usoudil starosta Velkého Beranova Milan Pulicar.

Jak argumentuje Penny Market, prodej potravin je i v současné situaci stabilním odvětvím, které dává jistotu zaměstnancům i subdodavatelům. Konkrétně nabízí zhruba dvě stě nových pracovních míst s nadprůměrným příjmem. Výstavbě logistického centra by mohl hrát do karet na podzim dokončený obchvat. Nyní už nikdo nepochybuje, že by kamiony nejezdily přes Velký Beranov.

Klady dle Penny Marketu:



- 200 pracovních míst



- podpora rozvoje obce



- jednorázový příspěvek osm milionů



Zápory dle části místních:



- zvýšená kriminalita



- frekventovanější doprava



- nedostatek informací o záměru

Budova nemá ani narušovat vzhled krajiny. „Z obce bude zpravidla vidět ochranný val se stromy za obchvatem, viditelnost budovy bude malá a fasáda bude barevně řešena s ohledem na okolní přírodu,“ slibují zástupci Penny Marketu s tím, že se budou podílet i na obnově okolních lesů zasažených kůrovcovou kalamitou.

Velký Beranov přitom pocítí přítomnost logistického centra na svém rozpočtu, jen daň z nemovitostí dělá čtyři sta tisíc ročně. Ty by mohly pomoct místním spolkům. Při zahájení spolupráce pak slíbil Penny Market jednorázově osm milionů korun. To je o dva miliony více, než kolik nabízel v roce 2018.

Na facebooku se však zvedla vlna odporu. „To se o tom zase jedná? Na co potom bylo to referendum, kde se to zamítlo? Žádný takový sklad tu nechceme,“ zlobí se například Jiří Lukšů. „Zprávy na facebooku jsem četl, ale zatím mě nikdo osobne neoslovil,“ reagoval starosta.

Na tento týden je naplánované pracovní zastupitelstvo, kde se vedení obce sejde se zástupci společnosti. Pak může vzniknout pracovní skupina a následovat bude setkání s občany. „Když se domluvíme, budeme směřovat k referendu, aby se k tomu mohli všichni vyjádřit,“ poodhalil Pulicar.

Pracovní zastupitelstvo bude neveřejné a radnice neočekává řešení logistického centra ani na řádném zasedání obecního zastupitelstva 24. února. „Teď je na to moc brzy. Jestli bude referendum nebo nebude, to budeme řešit až v červnu,“ odhadl starosta.