A plánované otevření bude velká sláva. „Zákazníci se v den otevření mohou těšit na speciální zvýhodněnou nabídku produktů, která bude k dispozici ten den pouze v Polné,“ prozradil Kubík. Věří, že zákazníci budou do obchodu jezdit z pětitisícové Polné, ale také z okolních městysů a obcí.

Ještě letos by pak chtěl Penny Market otevřít prodejnu ve Ždírci nad Doubravou, jejíž stavba začíná v těchto dnech. „I do budoucna budeme na Vysočině vyhledávat další lokality, kde bychom mohli otevřít novou prodejnu a zkrátit zákazníkům jejich cestu za každodenními nákupy. Soustředíme se nejen na velká, ale i na menší města a městyse,“ dodal Kubík s tím, že trvá i zájem týkající se vybudování logistického centra poblíž dálnice D1 na Vysočině.

Starosta Jindřich Skočdopole vypozoroval změny také u dalšího supermarketu, třebaže je Coop na druhém konci města a dle některých místních nebude přímou konkurencí pro nový obchod. „Coop nedávno na týden zavřel a nyní je prodejna velmi pěkná, jsou tam slevové akce,“ pochvaloval si současnou situaci. „Lidé budou mít možnost výběru, já bych ale chtěl, aby žilo i náměstí, aby se tam zachovaly obchody,“ zdůraznil.

Supermarket v Polné na hranici tří okresů by mohl být spádovým až pro osmnáct tisíc obyvatel. „S ohledem na to, že do Polné jezdí nakupovat lidé ze širokého okolí a máme tady jen jeden supermarket, je to vhodná stavba. V části města, kde se staví, se počítá s rozvojem a jsou tam sice dvě benzinové pumpy, ale není tam kde nakupovat,“ uvedl před časem Marcel Moržol z Polné.