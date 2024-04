Vystresovaní a vystrašení psi často desítky minut štěkají a vyjí,“ popsal na sociálních sítích Jan Holba, manažer společnosti R+AG property management, která spravuje Obchodní Centrum Březinky.

Jelikož se na největším jihlavském sídlišti pohybují i děti, školáci nebo mladé matky s kočárky, byly namístě obavy o bezpečnost. Vše vyvrcholilo na konci března, kdy se špatně uvázaný pes rozeběhl za člověkem, který kolem něj projel na elektrokoloběžce. Incident zachytila bezpečnostní kamera.

Zdroj: poskytlo Obchodní a zábavní centrum Březinky

Muž na koloběžce poté, co viděl běžet za sebou naježeného a agresivně vrčícího psa, zastavil. Pes chvíli kroužil kolem něj a pak odběhl k jinému muži se psem na vodítku, tam už se agresivně nechoval. „Majitelka v obchodě vůbec nezaregistrovala, že se venku něco děje. Když z obchodu vyšla, nedařilo se jí neposlušného psa chytit a zase uvázat,“ řekl Holba.

I když tentokrát vše dopadlo dobře, bylo by chybou vše brát na lehkou váhu. „Poslední událost bereme jako vážné varování. Co kdyby kolem projelo malé dítě na odrážedle? Co když si nějaké dítě takového vystresovaného přivázaného psa půjde pohladit a ten ho pokouše? Na to opravdu nebudeme čekat. Od pejskařů čekáme ohleduplnost ke svému okolí,“ prohlásil Holba.

Od 22. března vedení Obchodního a zábavního centra Březinky každého uvázaného psa hned hlásí městské policii. Za necelé tři týdny vyjeli strážníci do areálu kvůli tomuto nešvaru šestkrát.

„Pokud se při projednávání přestupku nevyskytne problém, jako například opakovaný přestupek, strážníci to obvykle řeší domluvou,“ řekl Deníku ředitel Městské policie Jihlava Stanislav Maštera s tím, že pokuta může být až deset tisíc korun.

Jak dále Maštera připomněl, povinnost mít přivázaného psa na očích platí po celém městě. „Uvázáním psa před obchodem se chovatel ještě nedopouští přestupku. Přestupek je spáchán teprve ve chvíli, kdy z místa, kde je pes uvázán, odejde,“ vysvětlil šéf strážníků, co se smí a co nikoliv. „Toto pravidlo platí dlouhodobě,“ dodal.

Jan Holba sám má psa, má tak pro pejskaře pochopení. Ví ale, že domluva je velmi obtížná. „Většina z nich jsou důchodci, kteří i na velmi přátelské upozornění reagují velmi nepřátelsky a podrážděně,“ povzdychl si manažer. Stejně jako strážníci i on vše trpělivě vysvětluje. Slušně žádají, aby nenechávali pejsky desítky minut bez dozoru.

Holba sám denně upozorňuje zhruba pět majitelů psů, že nemohou psa bez dozoru nechávat přivázaného. „Moc se jim to nelíbí. Často poslouchám argument, že to přece dělá každý. Dodatečně jsem si ještě uvědomili, že nám tento přístup zlepší i hygienu v krytých průchodech centra, kde majitelé nechávají pejsky udělat potřebu,“ vypozoroval Holba.

Situace se řešila už v zimě. Na Březinkách je totiž problematické, že psi jsou většinou z přetopených bytů na sídlišti, tedy zvyklí na teplo. A pak desítky minut stojí na mrazu. „Řešil jsem paní, která mi nevěřila, že je už v knihovně více než pětačtyřicet minut. Přičemž my vidíme čas uvázání pejska na monitorovacím systému. Venku měla v minus čtyřech stupních přivázaného malého bišonka,“ uvedl Holba. A podobných situací prý byly desítky.

Toho, že by přišlo centrum o zákazníky, se nebojí. „Pejskařů, co jdou se psem na nákup, je reálně pouze několik za den. Pokud přestanou chodit ti agresivní a bezohlední, budeme rádi. Naštěstí bych je spočítal na prstech jedné ruky,“ uznal Holba, že problematických zákazníků je několik.