Poprali se na urgentním příjmu v brodské nemocnici. Do rvačky se dva pacienti pustili již dřív. Když se na pohotovosti náhodou sešli, v souboji pokračovali. Podobných případů mezi lidmi přibývá. Upozorňují na ně lékaři, záchranka, policie i městští strážníci.

Podle mluvčí brodské nemocnice Petry Černo agrese u pacientů stoupá. „Poslední dobou se oběti rvaček stále častěji dožadují okamžitého ošetření na urgentu či lékařské pohotovostní službě a chovají se hrubě i k lékařům,“ poznamenala. K útoku na zdravotníky zatím nedošlo.

Mnohem víc lidí ošetřují po napadení i zdravotníci v Jihlavě. „Podle lékařů je to víc, než dřív. Jedná se většinou o lehčí nebo středně těžká zranění, například otřes mozku . Na vině je často alkohol,“ poznamenala mluvčí Monika Zachrlová.

Smutné zkušenosti s rostoucí agresivitou mají hlavně lékaři od záchranky. Podle zdravotníků agresivitu umocňuje i alkohol. „V době lockdownu, kdy byly zavřené kluby a bary, se počty úrazů spojených s napadením výrazně snížily. V současnosti počty stoupají. Od počátku tohoto roku jsme takových výjezdů uskutečnili kolem 140, což je asi o 20 více, než vloni,“ konstatoval Petr Janáček, mluvčí Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina.

Násilí na Vysočině



Záchranka výjezdy k obětím agrese



Pololetí rok 2021 140 výjezdů

Pololetí rok 2020 120 výjezdů



Útoků na lékaře záchranáře

Pololetí rok 2021 27 útoků

Pololetí rok 2020 18 útoků



Ošetření obětí útoků nemocnice Jihlava

Rok 2021 1 až 3 případy týdně

Rok 2020 1 měsíčně



Zdroj: Nemocnice a záchranka Jihlava

Jak dodal, bohužel se stále častěji stávají terčem útoků i sami záchranáři. „Zatímco loni od ledna do srpna roku 2020 jsme měli 18 takových událostí, letos je jich už 27. Nejčastěji jsou to nadávky, přibývají i fyzické útoky,“ poznamenal. Agresivní lidé napadají zdravotníky pěstmi, kopou, dokonce se je snaží pokousat.

Podle jihlavského psychiatra Miroslava Skačaniho násilí ve společnosti doslova visí ve vzduchu. „Problém je covid a špatná politická situace. Přibývá pocitů úzkostí, nejistoty i myšlenek na sebevraždu. A pak stačí málo. Pokud se stav společnosti zásadně nezmění, je těžko hledat cestu ven. Lidem s depresí a sebevražednými sklony pomůže jen odborník,“ konstatoval.

Podle mluvčího jihlavského magistrátu Radovana Daňka během pouhých tří dnů strážníci v Jihlavě zabránili sebevraždě důchodce, který se chtěl otrávit. Rozehnali rvačku a zpacifikovali útočníka s plynovou pistolí. „Strážníci mají za sebou v posledních dnech hned několik takových zásahů,“ konstatoval Daněk.

O nárůstu agresivity mezi lidmi hovoří i Lucie Šerková z Městské policie v Třebíči. „Například v polovině srpna večer strážníci řešili rvačku na vlakovém nádraží. Byli to dva bratři z Třebíče. Strážníci rvačce zabránili a záležitost předali policii,“ dodala s tím, že případy různých sousedských hádek a útoků patří do kategorie přestupků, kterých celkově přibývá.

S agresivitou se potkávají i jednotlivci. „Lidé jsou hrubí. Mladí, ale i staří. V krámě v Dolní ulici do mě jedna důchodkyně strčila tak, že jsem spadla do regálu a ještě na mě houkla, uhněte, taky budete stará,“ postěžovala si Věra Jakešová z Havlíčkova Brodu.

Podle policejní mluvčí Stanislavy Rázlové se policie nezabývá běžnými potyčkami které patří do oblasti přestupků. To řeší městské policie. Policisté řeší násilnou trestnou činnost, kde je důležitá hlavně objasněnost. „Na Vysočině od začátku letošního roku do konce července jsme evidovali 308 trestných činů spadajících do kategorie násilné trestné činnosti. Objasněnost činila 62 procent. Tedy 191 objasněných případů,“ upřesnila.

Konkrétně v případě trestného činu úmyslného ublížení na zdraví policisté za stejné období letošního roku zadokumentovali 124 případů, z nichž 73 do konce období objasnili.