První byla již tradiční soutěž Mám to na salámu. Při ní měla skupinka mladíků za úkol přeběhnout největší z bažin na druhý konec a zpět. Prvních pět si pak vybralo salám. Ten následně museli chytit do zubů a rukama se zavěsit za natažené lano. A aby to nebylo jednoduché, diváci po nich mohli házet malé balonky naplněné vodou. Kdo vydržel nejdéle, vyhrál.

Následovaly skoky aut do nejhlubší tůně. A hned první hyundai se rozjel hodně rychle. Co na tom, že se řidič před skoky do bažiny bavil s dalšími řidiči menším demoličním derby, autu to na rychlosti vůbec neubralo. Skočil pořádně daleko a diváky za bažinou pokropil pořádnou sprchou bláta. A všichni se u toho skvěle bavili.

Přejelo pár dalších aut, až se ke skokanskému můstku rozjela dvojice, která loni šla přes střechu. Možná i proto přibrala dalšího pasažéra na zadní sedadlo. I tentokrát vypadal jejich dopad dramaticky, když auto „udělalo svíčku“, spadlo ale na kola. Nicméně poškodilo skokanský můstek. „Taky aby ne, když v tom sedíte tři,“ zlobil se naoko moderátor Tomáš Kratochvíl.

Protože je bezpečnost na prvním místě, další auta už jet nesměla, mohou rok počkat. Titul Jožin z bažin za nejlepší skok tak získal David Seifert, který jel jako první. „Příště tam dám trojku a doskočím až na konec,“ řekl při vyhlášení výsledků. „To už vám ty pláštěnky nepomůžou, je vám to jasné,“ vzkázal pak moderátor divákům, které dříve chválil, že nejsou na akci poprvé a ví, že pláštěnky budou po dopadu některých aut potřeba. Pak se ještě přihlásili dva „blázni“, kteří si do bažiny skočili jen tak, mladší z nich dokonce dvakrát.

Následovaly vertikální crash-testy. Z výšky třiceti metrů letěly do vody například pneumatika, iPhone nebo sud piva. U toho moderátor vyhlásil, že kdo si ho u bažiny vyloví, může si ho nechat. A byla to rychlost.

Potom už plošina zvedla do výšky skútr, o kterém Tomáš Kratochvíl s nadsázkou říkal, že je jeho tchyně. „Měl jsem tu dotaz malého kluka, jestli si z něj pak může vzít zrcátka. Hele, nevím jak na tom budou, ale třeba to zvládnou. Ten skútr to nezvládne určitě,“ bavil moderátor početné divácké publikum. Stroj pak s mohutným šplouchnutím spadl do bláta, pořadatelé ho vytáhli na břeh a nechali děti, ať se vyřádí. Řada z nich si pak odnesla suvenýr.

To ale ještě nebylo všechno, zbýval vertikální crash test auta. Manipulátor zvedl vrak Citoënu Xsara tak vysoko, jak jen to šlo, a pak sklopil vidle. I v tomto případě šlo o pořádné šplouchnutí a mohlo to být symbolickou tečku za víkendem. Pořadatelé ale opět překvapili, když začali z vysokozdvižné plošiny házet mezi diváky balonky naplněné vodou. A na závěr ještě měli připravené sněžení, o zábavu zkrátka nebyla nouze.