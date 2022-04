Pitná voda nejvyšší kvality. V Jamném obnoví vrty, teď dělají čerpací zkoušky

/FOTO/ Vyčistili jsme vrt, bylo to ve vodojemu. Vyčistili jsme vodojem, bylo to v řadu a takhle se to pořád točilo. Obyvatelé byli frustrovaní, museli jsme omezit provoz ve škole, ve školce. Tak vzpomíná starosta Jamného Ľuboš Varhaník na kontaminaci pitné vody, ke které došlo předloni na podzim.

Jamné působí dojmem malebné vesnice. | Foto: Deník/Martin Singr

Aby se situace neopakovala, začala radnice pracovat na obnově vrtů. Některé z nich jsou uprostřed lesů v místní části Rytířsko. Lesy však vinou kůrovce zmizely a to ovlivnilo kvalitu vody. „Děláme čerpací zkoušky na druhém vrtu, máme už oba vyvrtané," řekl k aktuální situaci starosta s tím, že byl využitý prostor, kde byly původní vrty z osmdesátých let. Tentokrát ale bude voda z větší hloubky, dva vrty na Rytířsku i jeden v další místní části Lipině jsou stometrové. „Víme, že tam je voda, která je na úrovni kojenecké kvality, i lepší. Počítáme, že tento projekt bude v letošním roce dokončený a zkolaudovaný," odhadl závěrem starosta.