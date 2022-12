Největší část peněz z vybraného vodného a stočného se vrací zpět do oprav vodovodní infrastruktury, je třeba i nových investic. „Kvůli vleklým sporům o majetek se do vodohospodářské infrastruktury v Jihlavě dlouhé roky neinvestovalo a vodárenský majetek je proto ve velmi špatném stavu,“ připomněl mluvčí.

V některých okolních obcích a městech, mimo jiné v Telči nebo v Polné, dodává vodu SVAK. I ten bude zdražovat, dle informací jihlavské radnice bude voda v menších městech dražší než v krajském městě. „Vstupní náklady zkrátka letí nahoru. Plyn až tak nevyužíváme, zato elektřiny potřebujeme na stroje na technologických úpravnách hodně. Jasno bude po valné hromadě, která se koná v polovině prosince,“ sdělil před časem tajemník Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko Miloslav Šmíd.

Vodné a stočné podraží i jinde, z okresních měst má zatím konkrétní částku pro příští rok jen Žďár nad Sázavou. Nárůst tam bude o devatenáct procent. „V roce 2022 stálo vodné a stočné 103,10 koruny za metr krychlový. Od roku 2023 to bude 122,90 koruny,“ uvedl vedoucí manažer Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko Reda Ifrah.

I v tomto případě je to kvůli dražším energiím a inflaci. „Zdražení se dalo čekat. Nebude to asi jediná věc, která od Nového roku podraží. Akorát nevím, kde na to má člověk pořád brát,“ nahlas uvažoval Jan Kyncl ze Žďárska. Co se týká dalších měst, v Třebíči je vodné se stočným letos z okresních měst nejdražší, naopak v Pelhřimově nejlevnější. Hned za Pelhřimovem je Havlíčkův Brod.

Ceny v celém kraji ale mají svůj strop. Jedná se o takzvanou sociálně únosnou cenu vody. Tu počítá stát pro každý kraj zvlášť a pro Vysočinu je poměrně nízká, 144,64 koruny za kubík. Loni to bylo o třináct korun méně, předloni o šestadvacet.

Lidé jsou přitom na cenu citliví. „Když zdraží voda v PET lahvích o padesát haléřů, nikdo si toho nevšimne. Když ale stoupne cena o stejnou částku za kubík pitné vody, hned mám řadu e-mailů a telefonů nespokojených odběratelů,“ zmínila loni zajímavý paradox za Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Dagmar Zvěřinová.

Na Vysočině každý člověk spotřebuje v průměru přes osmdesát litrů vody denně, neboli třicet kubíku ročně. „V roce 2021 bylo pro obyvatele Vysočiny vyrobeno přes pětadvacet milionů kubíků vody ke spotřebě, což bylo zhruba stejné množství jako v roce 2020,“ uvádí ve své zprávě Český statistický úřad.