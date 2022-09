Stavba se tedy na zimu zakonzervovala a radnice uvedla, že v ideálním případě bude ulice průjezdná v květnu 2019. „S tímto termínem těžko něco uděláme. Jsou i katastrofické scénáře s prognózami roku až roku a půl, my se ale budeme snažit o ten co nejkratší,“ slíbil tehdejší náměstek primátorky Petr Laštovička.

Status quo. Jihlavská ulice Jiřího z Poděbrad se ani letos neopraví

V květnu dalšího roku pak jihlavští zastupitelé po dlouhé debatě došli k závěru, že se ulice neopraví ani v roce 2020. Zároveň ale došlo k ukončení sporů o vodárenskou infrastrukturu. Další termín pak byl do konce roku 2021. Ani to nevyšlo.

Letos v lednu pak vedení města informovalo, že bude hotovo v létě. „Město tam chce mít kanály minimálně na příštích sto let, proto je chceme udělat pořádně, správně a v souladu s aktuálními požadavky,“ vysvětlil radní pro oblast dopravy Jaroslav Vymazal.

A tak se také stane – na začátku ulice je sice pořád ještě zákaz vjezdu, ale stavební stroje už jsou pryč a ulice je jako ze škatulky. Chodníky jsou ještě posypané jemným pískem, po asfaltu sem tam projede auto, ale jinak je v lokalitě klid. To se v pondělí změní. „Je škoda, že tady nemá sídlo magistrát, to by určitě ulice nebyla rozkopaná čtyři roky,“ pousmál se přímo na místě důchodce Jaroslav, který si nepřál uvést celé jméno. Redakce ho však zná.