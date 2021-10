Ani výhled na další dny teplomilné nepotěší. Na čtvrtek ještě hlásí meteorologové déšť a denní teploty do čtrnácti stupňů Celsia. V pátek, sobotu a v neděli už budeme moci deštníky odložit, ale teplejšího počasí se zřejmě nedočkáme.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.