Sám pomáhal druhým, teď oporu svého okolí potřebuje on. Kardiolog Jakub Rychlík z Jihlavy už přes tři roky žije se závažnou nemocí zvanou ALS. Nad vodou ho drží hlavně děti Vojta a Zuzanka a manželka Monika. Těžkou životní situaci se mladé rodině snaží ulehčit, kdo může. Kolegové z jihlavské nemocnice na podzim nafotili charitativní kalendář. Další benefiční akci připravuje majitel rehabilitačního centra, kam Jakub Rychlík chodí plavat. Uskuteční se v pátek 31. ledna v DIODu.

Kalendář pro Jakuba Rychlíka. Ten je v popředí. | Foto: archiv Nemocnice Jihlava

Peníze vybrané za prodej kalendáře a výtěžek z lednového koncertu půjdou na rehabilitace, plavání, masáže, léky, pomůcky a vybavení, které mladý muž odkázaný na vozík potřebuje. Rychlíkovi by rádi pořídili například schodolez v domě manželových rodičů, kam není bezbariérový přístup. „Je to další sympatické gesto. Nad vodou manžela i mě nejvíce drží dvouletý Vojtík a roční Zuzanka. Diagnózu se dozvěděl ve 29 letech, když jsem čekala syna. Není to žádná sranda, ale snažíme se žít, jak to jde, hlavně pro ty naše děti,“ řekla Monika Rychlíková.