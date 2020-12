Otevíráme v období, kdy zákazníci mají uhlí na zimu nakoupené a přeci jen nyní asi shání spíše dárky pod stromeček, vyhlíží zákazníky vedoucí znovuobnovených Uhelných skladů v Jihlavě Jan Anděl. Sklady sídlí symbolicky v Mostecké ulici a vede k nim nepříliš frekventovaná cesta. Lidé se tam po letech teprve učí jezdit. „Zájem ještě není úplně takový, jaký bychom si představovali,“ přiznává Anděl, zatímco prochází kolem kójí s uhlím. Očekává ale, že lidí bude jezdit čím dál více.

Nakoupit si tady mohou firmy i soukromníci. „V dnešní době je trend nakupovat balené uhlí v pytlích. Zákazníci mají v oblibě kupovat si na chaty či chalupy balené brikety,“ odpovídá na otázku, o co je největší zájem. V pytlích se dají koupit i pelety nebo válce, o ty je ale aktuálně menší zájem. Na vině je kůrovcová kalamita, která tlačí ceny palivového dřeva na minimum.

Lidé z Jihlavy a blízkého okolí si přitom novou možnost, kde koupit topivo, pochvalují. „Jsem ráda, že uhelné sklady otevřely. Syn mi tam dojede a za půl hodinky mám doma několik pytlů briket, abych si mohla přitopit kamny v kuchyni," ocenila seniorka Marie Kudrnová.

Pokud si chce někdo odvézt uhlí na vozíku, není to problém. Ocejchovaná váha zváží při příjezdu prázdný vozík, při odjezdu plný a zákazník zaplatí příslušnou sumu. Zatím je to možné pouze v hotovosti. Do budoucna ale bude možné platit i kartou.

Na výběr je uhlí nebo ořech, navíc i potěrový a maltový písek. Nabídka se bude postupem času rozšiřovat, prázdných boxů je stále dost. „Máme vybudované další kóje, kde budeme chtít prodávat oblázky nebo kůru ke zkrášlování zahrad,“ prozrazuje Anděl.

Sázka na recyklační dvůr

Raritou pak bude takzvaný recyklační dvůr. „Čím dál více zákazníků potřebuje odpad vznikající při stavbách někam odvézt a odborně zrecyklovat, aby se z toho stala opět surovina, kterou lze využít třeba při stavbách,“ vysvětluje vedoucí uhelných skladů. Proto v areálu bude drtič odpadů, který ze stavební sutě udělá surovinu opět využitelnou v základech staveb. Oproti kamení z lomů bude za třetinovou až poloviční cenu. O kvalitě přitom nemůže být pochyb. „Slyšel jsem, že mosty na dálnici byly z betonu, který byl pevnější než kámen,“ přidává zajímavost Anděl.

Kdy začne recyklační dvůr fungovat, zatím neví. „Myslím, že v lednu nebo v únoru bychom měli vyčistit prostor a začít prodávat recyklát,“ ukazuje Anděl na hromady suti, které v drtiči zmizí jako první. Na jaře pak dorazí nová manipulační technika, která vystřídá letitou destu. „Tohle je budoucnost, nakládání s odpady je čím dál větší problém,“ ví Anděl.

V Jihlavě a okolí nebude tento recyklační dvůr první. Uhelné sklady nebudou ani jediným místem, kde lze koupit uhlí, písek či štěrk. Jejich unikátnost ale bude v tom, že lidé vše najdou na jednom místě.

Do budoucna je pak ve hře také zprovoznění železniční přípojky, která vede nad kójemi s uhlím nebo pískem. „Železnice je odhlášená, ale teoreticky by vše šlo opět zprovoznit. Myšlenka je geniální, stačí motor s ocelovým lanem, vagon se vysype do násypky a pákou se pak odsypává dolů,. Jsou uhelné sklady, které vlečky a násypky dodnes používají, někde je i zprovozňují zpátky,“ podotýká Anděl.