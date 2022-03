Momentálně dělníci zjišťují stav kanalizace v daném úseku. „Tato činnost se děje v rámci pracovních míst, kdy se bude uzavírat levý jízdní pruh v délce stovek metrů. Po ukončení monitoringu začnou již zemní práce za účelem přeložky kabelů. Je totiž třeba vybudovat novou kabelovou trasu, která bude pro větší ochranu tvořena dvěma betonovými žlaby,“ popsal mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Martin Buček.

Ten také předpokládá, že tyto práce dělníci dokončí do začátku prázdnin. „Do třicátého června tak bude v obou jízdních pásech silnice uzavřen levý jízdní pruh. Jezdit se bude pouze jedním pruhem při omezení maximální povolené rychlosti na 60 kilometrů v hodině,“ informoval Buček.

Kromě této opravy začnou stavbaři od devatenáctého dubna pracovat i na opravách Jihlavského tunelu. „Ten se měl původně opravovat tři měsíce, měli jsme ale schůzi všech zainteresovaných stran, na které jsme tlačili na dva měsíce. A v posledním návrhu, který se mi dostal do rukou dnes, a musí na něm ještě být upřesněné nějaké věci, se píše, že se tunel bude opravovat od devatenáctého dubna do dvacátého devátého června s tím, že tam posledních deset dnů je jako jakási rezerva, a bude snaha to stihnout do devatenáctého června, případně ještě dřív,“ upřesnil jihlavský radní Jaroslav Vymazal.

Odklon už v Humpolci

Nákladní auta budou podle Vymazala odkláněna kvůli opravám tunelu už v Humpolci směrem na Pelhřimov z jedné strany, z druhé strany už u Velkého Meziříčí, aby se do Jihlavy vůbec nedostala. Osobní auta musí zavřený tunel objet přes Jihlavu. "Cesta je zhruba taková, že sjezd z přivaděče je na Jiráskově ulici, tam je i nájezd. Směrem zpět na osmatřicítku, pokud pojedeme jakoby od dálnice, tak to půjde Hamerníkovou ulicí nahoru, na Žižkovu a nájezd zpátky na silnici bude normálně ve směru na Pelhřimov," vysvětlil Vymazal a dodal: "A když pojedou řidiči opačným směrem, od Znojma, tak přijedou na stejném sjezdu a po Žižkově ulici pojedou až ke zverimexu, a tam odbočí na Dvořákovu, Jiráskovu a zase na osmatřicítku."

Celá stavební akce probíhá ve spolupráci s krajskou správou silnic, neboť její součástí je i oprava mostu ve Smrčenské ulici, který zde osmatřicítku překlenuje.

Tohle nicméně není jediná silnice první třídy, která bude v letošním roce zavřená. Podle mluvčího Martina Bučka je například potřeba dokončit opravu silnice číslo třicet sedm, která vede přes Žďár nad Sázavou. Jedná se o úsek o délce více než dvanácti set metrů, práce se ale musejí sladit s průběhem opravy kanalizace v Santiniho ulici. „Necelých šest kilometrů zbývá také dokončit na silnici I/37 mezi Ostrovem nad Oslavou a Křižanovem, kde v uplynulé části stavební sezony byla dokončena oprava necelé poloviny z více než deseti kilometrů opravovaného úseku,“ dodal Buček k situaci na Žďársku s tím, že u Radostína nad Oslavou se chystá také stavba protihlukových stěn lemujících silnici první třídy číslo třicet osm.

Buček dále sdělil, že Ředitelství silnic a dálnic chce navázat na opravy z předchozích let v téměř tříkilometrovém úseku Ronov - Nové Dvory na Havlíčkobrodsku. „Také bychom rádi ještě letos, v závislosti na dalším postupu přípravy, zahájili opravu 6,4 kilometru dlouhého úseku na průtahu Ždírcem nad Doubravou a dále až na hranici s Pardubickým krajem,“ sdělil mluvčí Buček.