Mimořádný svoz odpadu plánují na konec Služby města Jihlavy. Popelnici mohou Jihlavané nachystat v sudém i lichém týdnu.

Komunální odpad vyvezou popeláři na konci roku mimořádně i v lichém týdnu. | Foto: Město Jihlava

Směsný odpad se v krajském městě sváží vždy v sudé týdny. V takovém případě by se ale na přelomu letošního a příštího roku stalo, že by popelnice zůstaly nevysypané celkem tři týdny. A to je příliš dlouhá doba. „Po Vánocích je vždy hodně odpadků,“ poznamenal náměstek primátorky pro životní prostředí Vít Zeman a poprosil obyvatele, aby si nachystali popelnice k vývozu.