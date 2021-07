Podle Miroslava Štěpána, který řídí celou pobočkovou síť České pošty, se změnila struktura využívaných poštovních služeb. Lidé posílají stále více balíků, naopak dopisy ztrácí na významu. Pobočky proto musí být jinak řešené a zákazníci navíc chtějí otevírací dobu v neděli i v pozdně odpoledních hodinách. „Chceme sem přinést pobočku nové generace, Jihlava bude v první desítce měst, kde se vybuduje,“ sdělil.

Poštu v obchodní zóně Shopping Jihlava někteří zákazníci podle zástupců České pošty uvítají. „Jihlava jako taková není jen Jihlava – město. Stejné PSČ mají o příměstské části od Antonínova Dolu po Čížov a všichni mají ukládací poštu v Jihlavě na náměstí,“ řekl Jiří Rotschedl starající se o pobočky na Vysočině a pokračoval: „Jezdí auty a zatěžují centrum města automobilovou dopravou. Tím, že přesuneme jednu pobočku do Obchodního centra Aventin, vytěsníme tyto klienty z centra města.“

Náměstek primátorky Martin Laštovička pak zástupce České pošty varoval, že Aventin je urbanistickou chybou. Naprostá většina občanů z Jihlavy tam prý jezdit nebude muset, pokud je k tomu nedonutí pošta. „My jako Česká pošta nemůžeme za to, že Aventin vznikl,“ bránil se Rotschedl.

Co se potom týká lidí ze severní části města a příměstských částí, ti by jezdili na poštu, která je u Hlavního nádraží a nyní trochu v ústraní. Jiří Rotschedl ujistil zastupitele, že tuto pobočku chce zachovat.

Změny v poštovních službách v Jihlavě:

- Česká pošta chce na konci října sloužit a uzavřít některé pobočky

- od prvního listopadu chce naopak otevřít provozovnu v nákupní zóně Shopping Jihlava známé jako Aventin

- na tyto kroky negativně reaguje veřejnost i vedení města

Zástupci pošty si uvědomují, že část zákazníků tvoří senioři, kteří si potřebují vyzvednou důchod, případně zaplatit SIPO. Je jich ale stále méně. „My jsme na Březinkách před pěti lety vypláceli 650 důchodů, nyní je to dvě stě a do pěti let by to mohlo být pod sto,“ varoval před vývojem situace. Důchodci zkrátka mají stále častěji bankovní účty a na poštu už chodit nemusí.

Ve hře je stále možnost, že by pošta na Březinkách zůstala, změnila by se na pobočku Pošta Partner. Tu ale nebude provozovat Česká pošta. Kdo to bude není zatím jisté. „Na to je stále dost času,“ ujistil Jiří Rotschedl architekta a radního Davida Beke, který se o tuto možnost zajímal. To, že by tato pobočka zakrátko skončila, prý nehrozí.

Beke mimo jiné připravil pro zástupce pošty tvrdá data. „Dostupnost je dobrá, byť se od devadesátých let nezměnila, což je škoda, protože Jihlava se rozrostla,“ řekl s tím, že stávající síť je schopná v pěší vzdálenosti patnáct minut pokrýt zhruba pětačtyřicet tisíc obyvatel města. Změna chystaná od prvního listopadu znamená padesátiprocentní pokles. „Bavíme se o nějakých dvaceti dvou tisících obyvatel. Pokud jde o sídliště Erbenova a sídliště Březinky, jde asi o sedmnáct tisíc lidí v součtu,“ uzavřel.

Primátorka zastupitelstvu sdělila, že by chtěla společně sestavit otevřený dopis, který následně zašle vedení České pošty. V něm bude žádat o přehodnocení plánovaných kroků a kvalitnější služby pro Jihlavany.