„Řeknu na rovinu, že se vouchery stále ještě připravují, aby byly kontrolovatelné a celý systém fungoval, jak je potřeba,“ přiznala náměstkyně hejtmana pro oblast cestovního ruchu Jana Fischerová (ODS). Jelikož stát nakonec podpoří pouze lázeňské služby, bude veškerá podpora ubytování v kraji letos na hejtmanství.

Na zvýhodněné pobyty vyčlenili zastupitelé deset milionů, může je tedy využít deset tisíc osob. Možnost registrovat se budou mít od pondělí třináctého července. Pokud nebudou peníze vyčerpány dříve, bude možné je vyrazit na dovolenou ještě v říjnu.

Aby měl zájemce pobyt o tisíc korun levnější, musí být starší patnácti let a přespat na Vysočině minimálně tři noci. Další podmínkou je, aby se do programu přihlásilo také ubytovací zařízení, kam chce turista zavítat. To musí mít minimálně deset lůžek.

Odhaduje se, že z celkového počtu čtyři sta třiceti zařízení se přihlásí sto padesát až dvě stě. Například kempy, kam jezdí lidé stále, si zřejmě nebudou další administrativou komplikovat život. Hejtmanství ostatně zdůrazňuje, že se bude vše důsledně kontrolovat.