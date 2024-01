/VIDEO/ Kadet van Beethoven. Tak zní název nové knihy jihlavského badatele Zdeňka Geista. Čtenáři se v publikaci dočtou informace o jediném synovci slavného hudebního skladatele Ludwiga van Beethovena Karlovi, který strávil několik let života právě v Jihlavě. Ve městě si našel například i manželku.

Jediný synovec a zároveň univerzální skladatelův dědic Karl van Beethoven strávil pět let v Jihlavě. | Foto: Město Jihlava

Karl van Beethoven byl komplikovaná osobnost a do Jihlavy přijel jako mladý po neúspěšném pokusu o sebevraždu. „Autor publikace Zdeněk Geist na základě prostudovaných archivů usuzuje, že roky strávené v Jihlavě byly těmi, které do jisté míry zklidnily do té doby poněkud neuspořádaný a bouřlivý život Karla van Beethovena. Ten totiž slavnému skladateli spíše přidělával starosti a nedělal čest jménu Beethoven,“ poodhalil mluvčí města Radovan Daněk.

Knihu Zdeňka Geista Kadet van Beethoven vydalo město Jihlava a zájemci si ji mohou koupit například v Domě Gustava Mahlera ve Znojemské ulici.